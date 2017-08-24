وجه الكاتب والباحث العماني، زكريا المحرمي، عتابا للإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” فيصل القاسم بعد وصفه للمستشار بالديوان السعودي سعود القحطاني بـ”القهوجي ابن القهوجي”، داعيا إياه لعدم الانجرار وراء التنابز في الالقاب، مؤكدا في الوقت نفسه على ان القهوجي الحر أشرف من الوزير المستعبد.

وقال “المحرمي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من أخلاق المؤمن عدم الفجور في الخصومة والابتعاد عن التنابز بالألقاب #القهوجي_الحر أشرف من الوزير المستعبد.. أرجو أن لا تنحدروا إلى هذا الدرك”.

من أخلاق المؤمن عدم الفجور في الخصومة والابتعاد عن التنابز بالألقاب #القهوجي_الحر أشرف من الوزير المستعبد.. أرجو أن لا تنحدروا إلى هذا الدرك https://t.co/kIhkz01Ao7 — زكريا المحرمي (@almuharrmi) August 23, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لست مدافعا عن الشخص الذي يقصده فيصل القاسم بل أدافع عن المبدأ والأخلاق وعن مهنة القهوجي الشريفة وغيرها من مهن الفقراء معيب جدا هذا الانحطاط”.

لست مدافعا عن الشخص الذي يقصده فيصل القاسم بل أدافع عن المبدأ والأخلاق وعن مهنة القهوجي الشريفة وغيرها من مهن الفقراء معيب جدا هذا الانحطاط — زكريا المحرمي (@almuharrmi) August 23, 2017

وكان فيصل القاسم قد شن هجوما عنيفا على المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ناعتا إياه بـ”القهوجي ابن القهوجي”.

وقال القاسم خلال تقديمه حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس” التي تناولت تسييس الحج من قبل السعودية موجها حديثه للكاتب اللبناني “جيري ماهر” متسائلا: “هل سمعت بقوائم الإرهاب الجديدة التي تضعها السعودية وغير السعودية؟”.

وأضاف مشيرا إلى سعود القحطاني الذي أنشأ القوائم السوداء وطالب المغردين بوضع أسماء كل من انتقد دول الحصار لمعاقبته قائلا: “هناك أحد زعماء الذباب الإلكتروني في السعودية كما يسمونه “دليم” قهوجي ابن قهوجي جاي يحط قوائم للإرهابيين”.

وتابع قائلا: “إنت استرجي اكتب تغريدة واحدة على تويتر ستصبح على قائمة الإرهاب وممنوع تدخل السعودية، فهل يعقل أن يصبح ملايين الناس عرضة لهذا القهوجي ابن القهوجي الدليم “الفصعون” ؟”.