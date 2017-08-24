في بادرة هي الأولى من نوعها، قامت السلطات السعودية باحتجاز كاميرات بعثة الحج الأردنية ومنعتها من تصوير ونقل مناسك الحج ، الأمر الذي يحصل لأول مرة .

وأعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين أنها تتابع احتجاز السلطات السعودية لبعثة التلفزيون الأردني أثناء قيامهم بتصوير تفويج الحجاج الأردنيين من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

وتبين من خلال اتصال نقيب الصحفيين راكان السعايدة مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.وائل عربيات حسب تقارير محلية أن سبب الاحتجاز اجرائي متصل بعدم حصول البعثة على التصاريح اللازمة للتصوير من الجهات المختصة.

وان أفراد بعثة التلفزيون عادوا إلى مساكنهم في حين تم حجز الكاميرات لحين الحصول على التراخيص اللازمة.