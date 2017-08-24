تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يكشف اعتداء امرأة سعودية على عاملة منزلية تعمل لديها منذ ما يقارب السبعة أشهر، بطريقة وحشية وبشعة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت العاملة وهي تبكي وتكشف عن حروق كبيرة وآثار جروح في يدها، ما أثار غضب واستياء المغردين السعوديين، وطالبوا بالتحقيق في الواقعة.

المثير أن الواقعة تم اكتشافها في الطائرة أثناء مغادرة العاملة للمملكة، حيث لاحظ احد الركاب اثار التعذيب على يديها وسألها عما حدث لها لتروي له ما حدث معها بالضبط.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوضح المتحدث لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن الوزارة بدأت في التحقق من مقطع الفيديو المتداول.

وأكد أن الوزارة اتخذت الإجراءات الرسمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتأكد من صحة ما ادعته العاملة ضد صاحبة العمل، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقق.