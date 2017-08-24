تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للداعية الإماراتي المجنس (الأردني الأصل) وخطيب مسجد زايد، المدعو وسيم يوسف يهاجم فيه قطر ويقرّ بسعي دول الحصار لإسقاط نظام الحكم فيها، معتبرا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على بالولاة الذين لا يجوز الخروج عليهم.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد زعم بأنهم (دول الحصار) سيأخذون بفتوى رئيس اتحاد العلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي الذي أفتى بجواز الخروج على الحكام متناسيا أن الفتوى اختصت الحكام الظلمة لشعبهم وناهبي حقوقهم.

وأقر “يوسف” بأن حكام مصر وتونس وليبيا وسوريا هم ولاة لا يجوز الخروج عليهم، محاولا تبرير الخروج على امير قطر، في مقارنة غير متوازنة تماما بين حكام نهبوا شعوبهم وأذلوهم وبين شعب يعيش برفاهية كاملة يحقق فيه أعلى الدخول على مستوى العالم.