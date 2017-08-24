تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لطبيب سعودي يدعى عبد الرحمن علي احمد الغريدي العسيم، يوجه في رسالة نارية لـ”آل سعود” متهما إياهم بسرقة البلد ونهبها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، انتقد فيه سجن كل من يعبر عن رأيه ويطالب بحقوقه قائلا: المشكلة فيكم أنتم يا آل سعود”.

وأضاف قائلا: “تتعمدون إذلال الشعب وإفقاره”، مستذكرا ما جرى لأحد المواطنين يدعى “الدوسري” الذي يبلغ راتبه 1900 ريال، مقسما بأن هذا المبلغ لا يعشي واحدا من الأمراء، مضيفا بأنه في اليوم الثاني ظهر احد الامراء يتفاخر بسيارة مرصعة بالذهب.

وتابع قائلا: “المشكلة فيكم أنتم يا آل سعود..سرقتم كل شيء..سرقتم اسمنا وبلدنا وأضفتونا لكم”، متسائلا: “بأي حق هذا؟”.

وأردف: “سرقتم الغسلام..وصار الإسلام سعودي تبع الفوزان وتبع آل الشيخ وشوهتوه”، مضيفا “حتى سرقتم الرسول وصار سعودي”.

واستطرد قائلا: “البترول بدلا من ان يتم توزيعه علينا وتعطونه للشعب توزعونه على اعداء الامة أمثال السيسي ونصارى لبنان”.