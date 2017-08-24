تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مجموعة من الصور تعكس كم الأراضي الكبير التي يسيطر عليها أمراء آل سعود، في حين أن 70% من المواطنين السعوديين يعيشون بالإيجار دون أن يمتلكوا منزلا خاصة بهم.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد أظهرت إحدى الصور قطعة ارض كبيرة دون على سورها “أراض املاك صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطاء بنت عبد العزيز آل سعود”، في حين أظهرت صورة أخرى قطعة أرض خاصة بأملاك ” صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبد العزيز آل سعود”.

كما أظهرت صورة اخرى مزرعة كبيرة تعود ملكيتها للامير مشعل بن عبد العزيز أيضا بالحائر، كما أظهرت صورة اخرى منطقة فلل مشيدة تحت املاك الامير مشعل أيضا.

لا فرق بين المستوطنات الصهيونية وشبوك #ال_سعود

سوى أن الأولى برعاية دولية ، والثانية برعاية فتاوى البلهاء والمصيبة أغلب الشعب لا يملك سكن pic.twitter.com/riFCyLqQpR — نحو الحرية (@hureyaksa) August 24, 2017

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد كشف قبل أيام عن حجم الثروة التي تركها الامير مشعل بن عبد العزيز، موضحا بأنها بلغت 430 مليار ريال سعودي.

وكشف “مجتهد” بأن نصيب كل واحدة من زوجاته الاثنتين بلغ 75 مليار في حين بلغ نصيب الابن الواحد والبالغ عددهم 7 ما يقرب 19.5 مليار ريال، وبلغ نصيب البنت البالغ عددهن 9 ما يقرب من 46 مليار ريال لكل واحدة.