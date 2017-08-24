بألفاظ خارجة ونابية، سخرت الكاتبة الصحفية المصرية غادة شريف من النائب في البرلمان المصري إسماعيل نصر الدين، صاحب دعوة تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة لـ6سنوات.

وجاءت سخرية الكاتبة من النائب البرلماني بعد نشرها صورة من تصريحاته عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، عليها بـ”كوميك” ساخر يحمل صورة الفنان عبد الوارث عسر ومكتوب عليه : “يبني حرام عليك كفاية تعريص .. مبقاش فيا صحة أشخرلك كل شوية”.

وقال “نصر الدين” في حوار مع صحيفة “الشروق” زاعما أن : “زيادة مدة الرئاسة تصب في مصلحة المواطن وليس الرئيس”.

وكان “نصر الدين” قد صرح أنه سيتقدم بمشروع تعديلات دستورية إلى البرلمان في الخريف، تشمل زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات وصلاحيات كاملة لرئيس الدولة في تعيين وإقالة رئيس وأعضاء الحكومة.

وأضاف أن هناك لجنة تعد التعديلات التي يطالب بها وستعقد مؤتمرا صحفيا يوم 20 أغسطس/آب لإعلانها بحضور عدد من أساتذة القانون الدستوري والشخصيات العامة، دون أن يحددهم.