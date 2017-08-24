أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيدو لرئيس اتحاد العلماء المسلمين الدكتور ، أكدوا بأن هذا الفيديو الذي لا تتعدى مدته الدقيقة، هو الذي أرعب حكام و “عيال دحلان”. على حد قولها.

 

ووفقا للفيديو، فقد وجه “القرضاوي” رسالة للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وولي عهد أبو ظبي ، طالبهم فيها بأن يتقوا الله.

 

وقال “القرضاوي” محذرا إياهم: فيه آخرة..والله إن هناك موتا وإن بعد الموت بعثا وبعد البعث حسابا وعقابا وجنة ونارا”.

 

وأضاف قائلا: “على هؤلاء أن يتقوا الله في أهل الإمارت والذين يعيشون على أرض الإمارات، ولا يجوز لهم أن يتعدوا الحدود”.