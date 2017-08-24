أعاد ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيدو لرئيس اتحاد العلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي، أكدوا بأن هذا الفيديو الذي لا تتعدى مدته الدقيقة، هو الذي أرعب حكام الإمارات و “عيال دحلان”. على حد قولها.

ووفقا للفيديو، فقد وجه “القرضاوي” رسالة للرئيس الإماراتي خليفة بن زايد وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، طالبهم فيها بأن يتقوا الله.

وقال “القرضاوي” محذرا إياهم: فيه آخرة..والله إن هناك موتا وإن بعد الموت بعثا وبعد البعث حسابا وعقابا وجنة ونارا”.

وأضاف قائلا: “على هؤلاء أن يتقوا الله في أهل الإمارت والذين يعيشون على أرض الإمارات، ولا يجوز لهم أن يتعدوا الحدود”.