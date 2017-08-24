ترددت أنباء بشكل قوي بأن رجل الأعمال المصري مجدي طلبة صاحب مجموعة “كايرو قطن سنتر”، يقوم بإنهاء استثمارته في مصر ونقلها للخارج بعد بسبب مشاكل مالية وعجزه عن سداد مستحقات البنوك.

وتواجه شركة “كايرو قطن” مشاكل منذ أكثر من عام؛ إذ أضرب عمالها أكثر من مرة في عامي 2015 و2016 محتشدين أمام البوابة الرئيسة لها، محتجين على تأخّر رواتبهم الدائم، متهمين الشركة بـ”التعسف ضدهم”، في حين كشف الإعلامي محمد الغيطي في اواخر تموز/يوليو الماضي، ان “طلبة” متهرب من الضرائب وقام بسداد مبلغ 25 مليون جنيه من أصل 80 مليونا.

المفاجأة المدوية التي تلقاها ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، هي أن مجدي طلبة هو زوج وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، الامر الذي أثار سخريتهم بشكل كبير.

هيا طلعت مراة مجدي طلبه!! احلي كورنار في مصر والله https://t.co/t7sHLi1BXO — الزّابب عن وطنه (@fatoohahmad) August 23, 2017

مجدى طلبه بداياته كانت مع مستثمر يهودى وله مواقف فجة فى اكل صغار رجال الاعمال واسال عما حدث مع امين عباس ومصنعه مركز القاهرة للصباغة — Mohamed Alalfy (@mohamedalalfy5) August 23, 2017

Retweeted متستبسطنيش (@amrgabr2): مجدى طلبه جوز وزيرة الاستحمار قصدى الاستثمار قفل مصنعه كايرو قطن و بيصفى… https://t.co/PiOKMhjSFi — حسين الشعار (@ELSHAAR333) August 23, 2017

تخيل لما رجل الاعمال مجدي طلبة وصاحب مجموعة كايرو قطن وزوج وزيرة الاستثمار يهاجم من يومين مناخ الاستثمار ويصفي اعماله في مصر يبقى ده ايه؟! — ahmad metwaly (@albaih) August 23, 2017

مجدى طلبه جوز وزيرة الاستحمار قصدى الاستثمار قفل مصنعه كايرو قطن و بيصفى استثماراته و هينقلها برا مصر

دا دليل قوى على تحسن الاقتصاد طبعا — Khalid Rakha (@drkhaledrakha72) August 23, 2017

زوج وزيرة الإستثمار

رجل الأعمال مجدي طلبة صاحب مجموعة كايرو قطن

قام بتصفية أعماله في مصر

بلاش حد يقول لإنه سر عشان مصر — بلا ليكا (@KhaledDahab24) August 23, 2017