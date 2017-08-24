أكدت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية من خلال استطلاعها لأراء خبراء اقتصاديين في شهر آب/أغسطس الحالي أن قطر استوعبت الصدمة الاقتصادية للحصار المفروض عليها منذ أكثر من شهرين ونصف.

ووفقا لـ”بلومبرغ” فإن الاستطلاع شمل عشرة اقتصاديين، توقعوا أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في العام المقبل إلى معدلاته السابقة ليبلغ 3.2%.

وفيما يتعلق بعام 2017، نوقع الخبراء الاقتصاديين أن يصل معدل النمو الاقتصادي في قطر 2.5%، وسيكون مع ذلك أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، إذ يتوقع استطلاع بلومبرغ معدل 0.5% في السعودية، و2% في الإمارات.

ونقلت الوكالة عن كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك “سيتي غروب” فاروق سوسة قوله: “نتوقع أن تكون التداعيات السلبية للمقاطعة قد تبخرت بحلول العام المقبل”.

وأضاف أن “المسارات التجارية ستكتمل إعادة رسمها بالكامل، وستكون الثقة قد أعيدت، وسيبدأ البناء من جديد، وكل ذلك قد يجري على خلفية استمرار المقاطعة، لكن الاقتصاد قد تكيف”.