زعم الفنان المصري «محمد صبحي»، أن نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها منصبه، حقق إنجازات ضخمة لا يستطيع أحد غيره فعلها.

وادعى «صبحي» خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقده «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، الحكومي، الخميس، لتوعية موظفي الحكومة في مواجهة ما أسماه الجهاز بالأفكار الهدامة، أن «السيسي» «عانى الأمرين»، لتحقيق هذه الإنجازات، التي سينعم بها من يأتي بعده قائلا: «إللي هيجي بعد الرئيس السيسي مش هيرتاح ومش هيلاقي حاجة يعملها»، على حد تعبيره.

وتابع «صبحي» مزاعمه قائلًا: «الرئيس عمل اللي ما يقدرش عليه غيره».

و«صبحي»، ممثل مصري مثير للجدل، خاصة بعد زيارته الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية لمعرض دمشق، ولقائه مسؤولين بارزين من نظام «بشار الأسد»، ما أثار ضده انتقادات حادة من جانب ناشطين سياسيين وآخرين على مواقع التواصل المختلفة.

وكان «صبحي» من أبرز الفنانين ومدعي الثقافة من أنصار نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك» وبعد ثورة يناير 2011م اقترب من نظام الرئيس المصري المعزول من الجيش «محمد مرسي»، ومؤخرًا صار من أشد المقربين من نظام رئيس النظام الانقلابي المصري «السيسي».

و«عبد الفتاح السيسي» كان يشغل منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد بصورة ديمقراطية، وانقلب على «مرسي» في 3 من يوليو/تموز 2013، ما تسبب في مقتل الآلاف من جماعة «الإخوان المسلمون» التي ينتمي إليها الرئيس المعزول من الجيش، بالإضافة إلى إصابة آلاف آخرين، وسجن عشرات الآلاف من المصريين المناهضين لنظامه، ومطاردة مئات الآلاف داخل مصر وخارجها، فيما تحيا البلاد حالة من الانقسام السياسي والمجتمعي يصفه خبراء سياسيون واجتماعيون بأنه غير مسبوق.