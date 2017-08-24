سخر الكاتب الصحفي القطري، أحمد السليطي من مزاعم دول الحصار بأنها حاصرت قطر لتقوية مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا بأن النتائج جاءت بالعكس حيث تم تعليق الاجتماعات والقمة القادمة التي من المفترض أن تعقد في الكويت.

وقال “السليطي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” زعمت دول الحصار ان ما قامت به تجاهنا هو من اجل تقوية مجلس التعاون وها هي النتائج تأتي عكسية فالاجتماعات معلقه بما فيها القمه القادمة بالكويت”.

زعمت دول الحصار ان ماقامت به تجاهنا هو من اجل تقوية مجلس التعاون وهاهي النتائج تأتي عكسية فالاجتماعات معلقه بما فيها القمه القادمه بالكويت — أحمد السليطي (@ahmad_alsulaiti) August 24, 2017

وكان العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، قد استقبل الشهر الماضي وزراء خارجية الدول الأربع، مستبقا انعقاد الاجتماع المشترك لبحث المطالب من قطر، وكرر العاهل البحريني خلال اجتماعه بهم العزف على وتر “ضرورة مواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”.

وقال خلال الاستقبال إن “الدول الأربع قدمت الكثير من الضحايا في معركتها ضد الإرهاب”، مضيفاً “سنبقي على جهودنا الرامية للحفاظ على مسيرة مجلس التعاون الخليجي”.