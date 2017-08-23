تطبيقاً لتعليمات الأجهزة الأمنية الإماراتية له بالهجوم على دولة وأميرها ، يواصل المُجنّس إماراتياً المدعو ، وعبر شاشة تلفزيون “ابوظبي” الرسمية، الإساءة وعلى الهواء مباشرة للدوحة وأميرها.

 

فمنذ بدء الحصار الذي قادته الدولة التي منحته جنسيتها وأمّنته ليخرج على قناتها الرسمية ليهاجم قطر، لا يتوقف وسيم يوسف عن هجومه القذر على قطر، واضعاً جانباً مهمته الأساسية التي يزعم وهي “الدعوة”!.

 

وهذه المرّة، اتّهم وسيم يوسف دولة قطر بالوقوف وراء اغتيال العالم السوريّ محمد سعيد رمضان البوطي، يوم الـ21 مارس 2013، بالإضافة لوضعه دم 2 مليون قتيل سوري في عنق الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مُعلناً ضمناً براءةً رئيس النظام السوري من تلك الدماء والمجازر التي شهد العالمُ عليها!.

لكنّ مغردي “” كشفوا حقيقة المدعو وسيم يوسف، واعادوا للتداول تغريدةً له إبان ، حرّض فيها على “الأسد”، ودعم الثائرين عليه، معتبرين أنّ “داعية منافق”، يسيرُ وفقَ تعليمات مُشغليه الإماراتيين.

 

وقال في تغريدته التي تعود لتاريخ ٢٧ مايو، ٢٠١٢: “ورأيي في ما يجري في هو نضال ضد الظلم وضد الاضطهاد وضد المجرم بشار ,, وبارك الله لهم في صمودهم وهم رجال وابناء رجال … وشكرا للجميع”.

 