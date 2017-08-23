تطبيقاً لتعليمات الأجهزة الأمنية الإماراتية له بالهجوم على دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يواصل المُجنّس إماراتياً المدعو وسيم يوسف، وعبر شاشة تلفزيون “ابوظبي” الرسمية، الإساءة وعلى الهواء مباشرة للدوحة وأميرها.

فمنذ بدء الحصار الذي قادته الدولة التي منحته جنسيتها وأمّنته ليخرج على قناتها الرسمية ليهاجم قطر، لا يتوقف وسيم يوسف عن هجومه القذر على قطر، واضعاً جانباً مهمته الأساسية التي يزعم وهي “الدعوة”!.

وهذه المرّة، اتّهم وسيم يوسف دولة قطر بالوقوف وراء اغتيال العالم السوريّ محمد سعيد رمضان البوطي، يوم الـ21 مارس 2013، بالإضافة لوضعه دم 2 مليون قتيل سوري في عنق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مُعلناً ضمناً براءةً رئيس النظام السوري بشار الأسد من تلك الدماء والمجازر التي شهد العالمُ عليها!.

وسيم يوسف يتهم #قطر بالوقوف وراء اغتيال البوطي، ويضع 2 مليون قتيل سوري في عنق تميم. يعني بشار طلع منها براءة 😂 pic.twitter.com/Yi2rGGEM98 — أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) ٢٣ أغسطس، ٢٠١٧

لكنّ مغردي “تويتر” كشفوا حقيقة المدعو وسيم يوسف، واعادوا للتداول تغريدةً له إبان الثورة السورية، حرّض فيها على “الأسد”، ودعم الثائرين عليه، معتبرين أنّ “داعية منافق”، يسيرُ وفقَ تعليمات مُشغليه الإماراتيين.

وقال في تغريدته التي تعود لتاريخ ٢٧ مايو، ٢٠١٢: “ورأيي في ما يجري في سوريا هو نضال ضد الظلم وضد الاضطهاد وضد المجرم بشار ,, وبارك الله لهم في صمودهم وهم رجال وابناء رجال … وشكرا للجميع”.