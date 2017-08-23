يواصل إعلام العار المصري -كما أطلق عليه المصريون- بث الأخبار الزائفة والمضللة دون أي اعتبار أو احترام للجمهور وللقراء.

وفي هذا الصدد، مارست صحيفة “اليوم السابع” التابعة للاستخبارات المصرية هوايتها في تلفيق الأخبار وتزييفها من أجل نقل صورة غير حقيقية لما يجري داخل قطر من خلال تبنيها لمقطع فيديو لمغرد سعودي يزعم حدوث اشتباكات بين ما أطلقت عليهم “احرار الجيش القطري” والقوات التركية.

والمتابع للفيديو، لا يرى إلا أصوات إطلاق رصاص وسط ظلام دامس لا يجعل المتابع يجزم بأي حال من الأحوال أن هذه الأحداث تمت في قطر، في حين يظهر صوت بلهجة سعودية واضحة في الفيديو.

في ذات الوقت أكد مغردون سعوديون قاموا بالتعليق على الفيديو بأن الفيديو ليس في قطر وإنما لاشتباكات بين جنود سعوديين و المتمردين الحوثيين في الحد الجنوبي.

ولم يقف تلفيق الصحيفة المصرية المخابراتية عند هذا الحد، بل تبنت خبرا عما يسمى حساب المعارضة القطرية على “تويتر” عن قيامها بتنظيم مسيرات احتجاجا على رفض السلطات القطرية إرسال الحجاج، ورفضها منح التصاريح للطائرات السعودية بالهبوط في الدوحة بعد أن اعلن الملك سلمان عن نقلهم عبر الخطوط الجوية السعودية وعلى نفقته الخاصة.