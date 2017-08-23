كشف ضابط في جهاز الامن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” على موقع التدوين المصغر “تويتر” بأن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم أجرى اتصالا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اعتذر فيه عن هجوم قناة “دبي” عليه، مؤكدا بانه ليس بيده شيء لإيقافه.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”اتصال سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حفظه الله بأمير قطر ليس بيدي شيء استطيع عمله وذلك على خلفية هجوم قناة دبي على قطر امير قطر اتفهم ذلك”.

اتصال سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

حفظه الله بأمير قطر ليس بيدي شيء استطيع

عمله وذلك على خلفية هجوم قناة دبي على قطر

امير قطر اتفهم ذلك — بدون ظل (@without__shadow) August 22, 2017

وكان تلفزيون “دبي” الرسمي، قد عرض خبراً ملفقاً عن فرض حظرٍ للتجوال في بعض أحياء العاصمة القطرية الدوحة، الامر الذي لاقى سخريةً كبيرة على موقع “تويتر”، فيما عدّ مغرّدون الأمر نسجاً من خيال إعلام “دولة السعادة”.

وادّعت القناة الإماراتية أن “قوات تركية انتشرت على تقاطعات الطرق الرئيسية ونصبت حواجز تفتيش ببعض المناطق والاحياء في العاصمة القطرية إلى جانب فرض حظر التجوال على عدد من الأحياء الاخرى في أعقاب مظاهرات ‘محدودة‘ ظهر أمس الاول”،وفق مزاعمها.

كما زعمت قناة “دبي” بأن السلطات القطرية قامت باعتقال عسكريين لرفضهم الاستعانة بالقوات “التركية والإيرانية” على حساب الجيش القطري، مدعية أن الاعتقالات شملت 62 جنديا قطريا، و”العقيد حسن يوسف الملا مدير مكتب رئيس الأركان القطري”.

يشار إلى أن “وطن” لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.