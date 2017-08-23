أعلن ناشطون قطريون عن مقاطعتهم لدول الحصار على موقع التدوين المصغر “”، وذلك على إثر ما حفل به الموقع من تلفيقات ضد دولة من قبل اللجان الإلكترونية التابعة لهذه الدول والتي يقودها المستشار في الديوان السعودي .

 

وردا على #ارحل_يا_تميم الذي دشنه “القحطاني” وهاجم فيه الحكومة القطرية، محذرا إياها من قمع ما وصفه بـ”الحراك السلمي” المعارض لها، دشن ناشطون قطريون هاشتاجا بعنوان “”، ردوا فيه على “القحطاني” وما وصفوه بالذباب الإلكتروني، مؤكدين بأن الغرض من هذه الحملات المشبوهة تأليب الراي العام القطري.

 

واحتل الهاشتاج المركز الأول في قائمة أعلى الهاشتاجات تداولا في قطر، أكد فيه الناشطون على حبهم لبلادهم وقائدهم ، مفندين ما ورد في من وسائل إعلام من ادعاءات، مؤكدين بان الكلاب تنبح والقافلة تسيرن على حد وصفهم.

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني ألمح في تغريداته إلى تأييد الحكومة إسقاط الشيخ تميم بن حمد، قائلا إن الهاشتاق الأول في قطر هو “ارحل يا تميم”، والثاني هو “عبد الله مستقبل قطر”، في إشارة إلى الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني.

 

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التريند الأول في قطر الآن #ارحل_ياتميم (شعار الربيع العربي!) التريند الثاني #عبدالله_مستقبل_قطر (إشارة لسمو الشيخ عبدالله بن علي)”.