أعلن ناشطون قطريون عن مقاطعتهم لدول الحصار على موقع التدوين المصغر “تويتر”، وذلك على إثر ما حفل به الموقع من تلفيقات ضد دولة قطر من قبل اللجان الإلكترونية التابعة لهذه الدول والتي يقودها المستشار في الديوان السعودي سعود القحطاني.

وردا على هاشتاج #ارحل_يا_تميم الذي دشنه “القحطاني” وهاجم فيه الحكومة القطرية، محذرا إياها من قمع ما وصفه بـ”الحراك السلمي” المعارض لها، دشن ناشطون قطريون هاشتاجا بعنوان “#لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهة”، ردوا فيه على “القحطاني” وما وصفوه بالذباب الإلكتروني، مؤكدين بأن الغرض من هذه الحملات المشبوهة تأليب الراي العام القطري.

واحتل الهاشتاج المركز الأول في قائمة أعلى الهاشتاجات تداولا في قطر، أكد فيه الناشطون على حبهم لبلادهم وقائدهم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مفندين ما ورد في من وسائل إعلام دول الحصار من ادعاءات، مؤكدين بان الكلاب تنبح والقافلة تسيرن على حد وصفهم.

كيف لا تريد مني ان افتخر ان هذا حاكم وطني و ولي امري ، اللهم احفظه ووفقه #لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه pic.twitter.com/M3NUjjhEbe — د. ابتسامة📛📛📛📛📛 (@nasser_qtr87) August 23, 2017

اللهم رد كيدهم في نحورهم واحفظ أميرنا وبلدنا ضد اهل الفتن #تميم_والشعب_يداً_بيد #لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه pic.twitter.com/03OzX81FhS — Eng.Abdulla Shafah (@abdulla_shafah) August 23, 2017

#لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه

نعم لا للمشاركه

خلونا في انجازات وطننا وحبنا له

ومتابعه bin sportوغيرنا خله ينبح — راشد الهاجري (@383Qa) August 23, 2017

سيروا علي طريق الحق و اتركوا الكلاب تنبح مع بعضها 🐕🐕#لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه https://t.co/LNPyWMhjxT — سوداني جوة وجداني (@Hythamacoo) August 23, 2017

إنجازاتنا القادمة ستكون اكثر من الماضية بإذن الله.. لندعهم يشاهدوننا ونحن نعمل ونبني ونحقق ونرتقي بالوطن 🇶🇦#لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه — jassim alemadi (@jassim3alemadi) August 23, 2017

#لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه

دعوهم فإنما خلقهم الله للنباح — ابتسام آل سعد (@Ebtesam777) August 23, 2017

#لا_مشاركه_في_هاشتاقات_مشبوهه ينبحون نبح الكلاب والقافلة تمشي صباح الخير 🌹 — 🇶🇦فهيد العبيدي (@fiheed2004) August 23, 2017

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني ألمح في تغريداته إلى تأييد الحكومة السعودية إسقاط الشيخ تميم بن حمد، قائلا إن الهاشتاق الأول في قطر هو “ارحل يا تميم”، والثاني هو “عبد الله مستقبل قطر”، في إشارة إلى الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني.

وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” التريند الأول في قطر الآن #ارحل_ياتميم (شعار الربيع العربي!) التريند الثاني #عبدالله_مستقبل_قطر (إشارة لسمو الشيخ عبدالله بن علي)”.