أعلن رئيس مسابقة ملك وملكة جمال الدار البيضاء 2017، واليم عماد الدين، أنه قرر منح جزء من عائدات هذا المسابقة للفتاة ضحية محاولة الاغتصاب الجماعي من طرف قاصرين بحافلة عمومية.

وقال عماد الدين في تصريح لـ”اليوم24″ أن فكرة منح جزء من عائدات المسابقة لصالح ضحية الحافلة، جاءت أثناء نقاش حول مقطع الفيديو الذي فضح الواقعة الصادمة.

وأضاف عماد أن هذه الخطوة تأتي لإظهار مكانة المرأة المغربية والتي وجب أن تتحسن، وإلا سيطر الاحتقار والعنف والتحرش.

وختم رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة أوسم شاب وشابة بالبيضاء، أن حفل التتويج سيكون في 14 شتنبر القادم، وستقوم الفائزة بالانخراط في أنشطة اجتماعية خاصة بالمرأة، ما يبرز دور المسابقة في الرفع من شأن النساء المغربيات.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، تمكنت من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنت، وهي الحادثة التي أثارت ضجةً كبيرة في البلاد.