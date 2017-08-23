بعد كليب “أنا رقاصة” المثير للسخرية، نشرت ميرنا مجدي، متسابقة Arab got talent في موسمه الأخير مقطع فيديو جديد لها وهي تتغزل بالممثل أحمد عز.

وظهرت الشابة المثيرة للجدل والتي تثير سخرية المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث عن مدى حبها لعز، من خلال كليب استعراضي داخل غرفة نومها، تروي من خلاله تفاصيل رؤيتها له في المنام، وطلبت منه إضافتها على مواقع التواصل واختتمت كلامها بالتهديد بالانتحار في حالة عدم تمثيلها “دويتو” معه.

وتحرص الشابة الغريبة على الظهور بماكياج سيء وبألوان غير منسقة، إضافة إلى ملابسها الضيقة والغريبة التي تثير من خلالها سخرية المشاهدين.