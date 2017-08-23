ألقت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، القبض على المواطن الذي سمح لفتاة تنكرت بزي رجالي بقيادة سيارة نوع “لكزس” على الطريق العام.

وبعد تحري الفيديو المتداول للفتاة، تم تحديد موقع التصوير، الذي تبين أنه في إحدى محافظات الشرقية، حيث تم التعرف على هوية صاحب المركبة، وهو مواطن في الأربعينات من عمره، وفق موقع “أخبار 24”.

وبينت الشرطة، أن الرجل لم يلتزم بداية الأمر في الحضور، لكنه عاد وسلم نفسه للشرطة بعد تضييق الخناق عليه، وتمت إحالته للنيابة العامة.

يذكر أن مقطع فيديو انتشر قبل عدة أيام، يظهر فتاة ملثمة تنكرت في زي رجالي تقود سيارة “لكزس” في طريق عام بمحافظة الخفجي، ما أثار انتقادات واسعة في المملكة المحافظة بتقاليدها والتي تحظر قيادة النساء.

وفور تناقل الفيديو الذي أثار استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دشن ناشطون عبر موقع “تويتر” هاشتاج بعنوان: “#راعي_لكزس_يستعرض_بمخموره”، طالبوا فيه الجهات المختصة بالقبض عليهما ومحاكمتهما على ما بدر منهما من سلوك يتنافى حسب وصفهم مع التُّرَاث الاخلاقي الإسلامية ومع عادات المجتمع السعودي المحافظ، داعين لإعادة دور هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.