أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأربعاء، أن بلاده مستعدة للحوار مع السعودية.

قال ظريف لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا”: إيران أظهرت دائما أنها مستعدة للحوار مع السعودية، وفي حال أظهر الطرف الآخر تغييرات في سياسته داخل المنطقة، فسيكون هناك ردة فعل إيجابية من قبل طهران. وأشار إلى أن “الكرة ليست بملعب أحد الآن ويجب أن يكون هناك تغييرات في السياسة”.

وأوضح ظريف “أنه تم استخراج تأشيرات دخول لزيارة وفد سعودي دبلوماسي إلى طهران لزيارة مقر سفارتهم، كما تم استخراج تأشيرات أيضاً لوفد إيراني لزيارة مقر السفارة في الرياض وقد تتم هذه الزيارات المتبادلة بعد انتهاء موسم الحج”.