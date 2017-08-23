طالبت أسرة الطفلة الباكستانية “سجا”، التي تعرضت لاغتصاب وحشي على يد أفريقي، في حي “العقيق” بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، بالقصاص من الجاني، مؤكدة أنها لن تقبل بأقل من ذلك.

وكانت شرطة محافظة الطائف قد أحالت الجاني إلى النيابة العامة، بعد اعترافه بجريمته، فيما أصرت أسرة المجني عليها على إنزال أقصى عقوبة بالجاني، لافتين إلى أن ابنتهم باتت تخاف من كل شيء ومن الحديث مع الغرباء.

وأكدت والدة الطفلة “سجا”، بحسب صحيفة “عكاظ”، أنها لن ترضى بأقل من القصاص وأن تشاهد اللحظة بعينها، مضيفة أن الجاني بقي جارهم مدة شهور قبل أن تنتقل أسرته إلى مكان آخر.

وكشفت مصادر أن المتهم سجلت بحقه جرائم أخرى من قضايا سرقة ونشل، وأنه تمت إحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وروى مغتصب الطفلة “سجا” التفاصيل المروعة لجريمته التي ارتكبها، بعد إلقاء القبض عليه، وتسببه بحدوث نزيفٍ حاد لها، استدعى اجراء عمليتين جراحيتين .

وقال الجاني، وهو أفريقي الجنسية يبلغ “17 عامًا”، في التحقيقات إنه شاهد الطفلة وقت توجهها للبقالة، واقترب منها ومنحها ريالا بغرض كسب ودها وسماعها لكلامه، مضيفًا أنها استجابت لطلبه ومشت معه بعفوية باتجاه بيت مهجور في الحي، حيث ارتكب جريمته هناك، مبررًا فعلته بتأثره بتناول “المسكر”.

بدوره، دعا عمدة حي العقيق الذي وقعت فيه الجريمة، الجهات المعنية للتدخل ومداهمة البيوت المهجورة بالحي والتي يصل عددها إلى أكثر من 100 منزل، ويسكن داخلها عشرات العمال الذين يشكلون ليلًا تجمعات تبث الرعب بين الأهالي، مضيفًا أن الحي بات يعاني منهم ومن جرائمهم.