انتشرت صورٌ على مواقع التواصل الاجتماعي لكلاب زرقاء اللون، في مدينة مومباي الهندية، ما أثارَ استغراب مستخدمي تلك المواقع وتساؤلاتهم عن حقيقة ما جرى لهذه الكلاب.

وعقب إجراء تحقيق، أغلقَ مجلس مراقبة التلوث، شركة صناعية بعدما اكتشف أن لنشاطها يد في تغيّر لون الحيوانات، عبر طرح نفايات ضارة في النهر المحلي، إذ لم يعد نشاطها ضارا بالإنسان فقط وبات ينذر بتبعات أكثر فداحة.

وبحسب ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية، فإن طرح تلك النفايات في نهر المدينة دون معالجتها، دفع عددا من السكان إلى تقديم شكوى لدى مجلس “ماهاراشتا” لمراقبة التلوث، لاسيما أن حيوانات كثيرة تسبح فيه.