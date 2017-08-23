كشفت صورٌ انتشرت على منصات التواصل الإجتماعيّ، خيانة بطل “جسور والجميلة” الفنان التركيّ “تامر ليفانت” لزوجته، حيث التقطت صورٌ له في منطقة جيهانغير وهو يتبادل القبل مع فتاة صغيرة.

وشوهد الممثل الكبير الذي يبلغ من العمر 66 عاماً ومتزوج ولديه ولدان بحالة رومانسية مع فتاة، فيما أصيب بحالة من الذعر عندما انفجرت الفلاشات لالتقاط الصور له.

ولم يصدر النجم الكبير أي تعليق حول الصورة التي نشرت له بصحبة تلك الفتاة، التي تظل هويتها مجهولة بالنسبة للجميع، فبالرغم من المفاجأة التي أحدثتها أضواء عدسات التصوير، إلا أنه تمكن من إخفاء وجهها بعيداً عن الكاميرات.

واشتهر النجم التركي تامر ليفانت في الوطن العربي من خلال دوره في مسلسل “جسور والجميلة” بطولة النجم التركي الوسيم كيفانش تاتليتوغ الشهير باسم “مهند”، والنجمة توبا بويوكستون “لميس”، وحصل ليفانت على ردود إيجابية كبيرة من خلال مشاركته في المسلسل بدور الرجل الشرير الذي بنى ثروته على حساب أحزان الآخرين.