نشرت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، مقطع فيديو على حسابها عبر “إنستجرام”، ظهرت خلاله وهي جالسة داخل يخت فاخر بالبكيني في عرض البحر، وبرفقتها ابنتها “روتانا”، وإحدى صديقاتها.

ونال الفيديو استياء الجمهور، حيث حرصت “عبد الرازق”، على اظهار ما اعتبره متابعوها “الفشخرة باليخت والثراء الفاحش”، من خلال تصوير كافة أركانه، كما تواجدت بعض زجاجات “الخمر”، في اليخت، وغرفة نوم بها كافة المتطلبات.

Admin A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on Aug 23, 2017 at 5:01am PDT

يُشار إلى أنه لم يمض أكثر من شهر على انتشار مقطع فيديو فاضح وهي على سريرٍ في غرفة نومها في منتجع تقضي فيه عطلة عائلية في جزر المالديف.

وكانت الفنانة تقوم ببثٍ مباشرٍ لمتابعيها على حسابها في “انستغرام”، وظهرت مستلقية على السرير ومرتدية “قميص النوم”، ويبدو أنها لم تنتبه إلى الأجزاء التي ظهرت من جسدها أمام الكاميرا.

وقامت “غادة” بعد ذلك بحذف البثّ على الفور، لكنّ عشرات من معجبيها كانوا قد سجلوا اللقطة الفاضحة التي انتشرت.