تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمواطن سعودي بسيط يهاجم فيه المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، وذلك على إثر مطالبته لحكومة قطر بعدم التعرض للمظاهرات السلمية المزعومة، واعتبر فيها التعدي عليها جريمة حرب.

وقال المواطن السعودي في الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”: ” يا حبيبي يا مستشارنا يا عمري انت وين احاديث لو قصم ظهرك ولعن حظك وين اللي تقولونه طاعة ولي الامر وما تطلع على ولي الامر”، ليضيف متسائلا: “صارت حلال الحين على قطر..القمع والحراك السلمي..نسينا الحريم اللي في بريدة”، في إشارة إلى حادثة القبض على 161 شخصا بينهم 16 امراة بعد تظاهرة لهم امام هيئة التحقيق والادعاء العام رفضا لما يتعرض له المعتقلين من تعذيب وانتهاكات عام 2013.

وتابع موجها حديثه للقحطاني قائلا: “كل الساعات تغرد وتنكب نفسك وتنكب الربع كلهم.والواحد قبل ما يسولف سالفة يفكر فيها زين ما هي كلمة تقلبها وتطشها”.