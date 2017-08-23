أكد الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “، أن تتعرض لمؤامرة كبيرة ممن يطالبون بتحويلها إلى “” بهدف نزع الشرعية عن بن عبد العزيز.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن” ردا على الكاتب الصحفي السعودي عبد الرحمن الراشد الذي برر الدعوة للعلمانية بالاستشهاد بتركيا وماليزيا وإندونيسيا: ” السعودية مواصفاتها مختلفة، شرعية الحكم فيها يحملها خادم الحرمين الشريفين ، مهد ديانة يتبعها مليارا مسلم ،ان علمنتها نزعت الشرعية عن حكامها؟”.

واضاف في تغريدة أخرى: ” السعودية تتعرض الى مؤامرة خطيرة ممن يطالبون بتحويلها الى النظام العلماني بهدف نزع الشرعية عن خادم الحرمين الشريفين ،اللهم احفظ #السعودية”.

وأكد “ريان” أن امثال “الراشد” ويوسف العتيبة السفير الإماراتي في واشنطن لا يطالبان بالعلمانية من فراغ قائلا: ” اخي عمرو : العتيبة والراشد لا يطالبا بالعلمانية من فراغ،ان تمكن العلمانيون من ذلك فسوف ينزعوا الشرعية عن نظام الحكم الحالي في نهاية المطاف”.

وفي رده على احد المغردين الذي أكد صحة ما طرحه “ريان” قال: ” ثق بالله ، من انني ارى في العلمانيين اكبر خطر يهدد شرعية خادم الحرمين الشرفين في #السعودية ، وجب التنويه ، اللهم أني بلغت، اللهم اشهد”.

جاء ذلك في وقت شن فيه الكاتب الصحفي عبد الرحمن الراشد هجوما عنيفا على من أسماهم “المتأسلمين” الذين يقبلون بالعلمانية في تركيا وتونس ويرفضونها في السعودية، معتبرا بأن دعواتهم تكون حسب المصلحة، على حد قوله.