أكد الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، على رفضه لتطبيق “العلمانية” في بلاده أو البلاد العربية، مشددا على أنها لا تصلح “لنا” مؤكدا على أن الإسلام فيه ما يكفي من مبادئ الليبرالية.

وقال “خاشقجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “يجادل البعض في العلمانية بمنطق “اردوغان والغنوشي ارتضياها فكيف ترفضونها؟” بل سبقهما لذلك ابو الحسن الندوي بزمن ، ولا يعني ذلك انها صالحة لنا”.

يجادل البعض في العلمانية بمنطق "اردوغان والغنوشي ارتضياها فكيف ترفضونها؟" بل سبقهما لذلك ابوالحسن الندوي بزمن ، ولا يعني ذلك انها صالحة لنا. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) August 23, 2017

واضاف في تغردية أخرى ردا على احد المغردين الذي سأله إن كان يتبنى “الليبرالية” قائلا: “لا ، سألني تركي الدخيل يومها في ” إضاءات ” هل انت ليبرالي ؟ قلت لا ، اجد في سماحة الاسلام ما يكفيني من مبادئ ليبرالية “.

لا ، سألني تركي الدخيل يومها في " إضاءات " هل انت ليبرالي ؟ قلت لا ، اجد في سماحة الاسلام ما يكفيني من مباديء ليبرالية . — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) August 23, 2017

وكان جمال خاشقجي، قد هاجم في مقال له بصحيفة “الحياة” اللندنية، تحت اسم “دكان العلمانية”، ما وصفه بمحاولات كتاب سعوديين إقناع الشارع السعودي بالعلمانية، ونشرهم مقالات حول فضائل العلمانية.

وقال “خاشقجي”: “يريد أصحاب دعوات مطالبة الشعب بتطبيق العلمانية أن يزجوا بتلك الأفكار إلى داخل نظام طبيعته وتركيبته لا تتفق معها، بل إن قليلاً منها يمكن أن يفسد المزاج، ويفقد الدولة أهم مقوماتها وركائزها في الحكم”.

وتابع قائلًا: “المملكة (دولة إسلامية) في نظامها الأساسي للحكم، الذي يعادل الدستور عند غيرها، وفي تاريخها وأسباب وظروف نشأتها، وأقصى ما تستطيع فعله للحفاظ على كيانها هو أن تجتهد في فقه الإسلام الذي تمضي عليه، أما أن تستبدل (أيديولوجيا) التأسيس والاستمرار والبقاء ببعض من العلمانية فهذه مخاطرة، والغريب أن هذه الدعوة صدرت من أروقة أعطتها أهمية، وأثارت حيرة متلقيها”.