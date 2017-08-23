في إطار استعدادات الدوحة لمواجهة تداعيات الحصار على المدى الطويل وانتهاجا لسياستها التي أكدت على عدم الاعتماد على هذه الدول لاحقا، أطلقت الملاحة القطرية خدمة نقل بحري مباشر للبضاعة المبردة بين قطر وتركيا، وسط أزمة دبلوماسية إقليمية عزلتالدوحة عن ثلاثة من جيرانها.

وقالت الملاحة القطرية -وهي شركة للخدمات البحرية واللوجستية مقرها الدوحة- في بيان لها إن الخدمة الجديدة من الدوحة إلى إزمير (غربي تركيا) سيجري تشغيلها كل 20 إلى 25 يوما بوقت عبور 11 يوما.

وأضافت أن الخدمة ستستخدم مبدئيا سفينة واحدة سعتها أكثر من خمسة آلاف طن من البضاعة المبردة.

وتأتي الخدمة الجديدة بعدما رتبت الشركة شحنتين من البضائع المبردة بين قطر وتركيا في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت مجموعة “ملاحة” للنقل البحري والخدمات اللوجستية ومقرها الدوحة، قد اعلنت قبل أيام عن إطلاق أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين دولتي قطر والكويت.

و قال عبدالرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة “ملاحة” إن الخدمة الجديدة ستعمل بشكل أسبوعي بين ميناء حمد في قطر، وميناء الشويخ في الكويت من خلال سفينة ذات سعة 515 حاوية نمطية و50 حاوية مبردة، وتستغرق مدة العبور يوما واحدا فقط ما يعد بحسب الصحيفة قياسياً.

وأكد “المناعي” في تصريحات لصحيفة “الوطن” القطرية على أن قطر والكويت تتمتعان بعلاقات اقتصادية متميزة، حيث ستزيد هذه الخدمة الجديدة من هذه الروابط، إذ إنها تمثل حلا سريعا ومجديا اقتصاديا خاصةً للمصدرين المحليين والإقليميين الساعين لدخول السوق القطري.

واشار إلى أنه لدى مجموعة “ملاحة” سجل عريق في تقديم حلول موثوقة ومبتكرة لسلاسل التوريد، الأمر الذي يجعل الشركة قادرة على الاستمرار في الاستجابة بشكل عملي ومرن لمتطلبات عملاء الشركة وشركائها.

وتتطلع قطر إلى تقوية علاقاتها التجارية مع تركيا وإيران، وتحولت إلى هاتين الدولتين لتدبير إمدادات الغذاء والماء في الأيام التي تلت فرض أربع دول عربية حصارا بريا وجويا وبحريا.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر يوم 5 يونيو/حزيران الماضي. ومنعت الدول الأربع السفن القطرية من الرسو في موانئها، وحظرت أيضا رحلات الطيران من الدوحة وإليها.

ويشير أحدث تحرك للشركة إلى أنها تجري ترتيبات طويلة الأجل لمناولة تجارة قطر دون الاعتماد على جبل علي في دبي، وهو مركز رئيسي لعبور الشحنات في المنطقة.