أكدت وزارة الخارجية الروسية، وفاة ميرغياس سوفيتش شيرنسكي، السفير الروسي لدى السودان، داخل مقر إقامته في العاصمة الخرطوم.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “يؤسفنا أن نعلمكم بوفاة ميرغياس سوفيتش شيرنسكي، سفير روسيا في السودان في 23 أغسطس، داخل مقر إقامته في العاصمة السودانية الخرطوم”.

وصرح ممثل السفارة الروسية في السودان لـ RT أن السفير الروسي توفي داخل منزله في الخرطوم إثر نوبة قلبية.

يذكر، أن ميرغياس شيرينسكي من مواليد عام 1954، كان يشغل منصب السفير الروسي بالخرطوم منذ عام 2013. وقبل ذلك كان يعمل في السفارة الروسية باليمن، وبالقنصلية العامة الروسية في جدة بالمملكة العربية السعودية. وفي الفترة 2006 — 2013 كان سفيرا لروسيا الاتحادية في رواندا.