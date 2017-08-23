أعلن الكاتب الإماراتي والمقرب من ولي عهد ، ، أنه نذر لله بأن لا يحج حتى يسقط أمير .

 

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” نذرت اني ما احج لين يسقط حكم #تميم …”.

تغريدة “المزروعي” فتحت بابا كبيرا للسخرية منه ومن دولته الإمارات، حيث اكد المغردون بأن الحج في ليس له ولأمثاله، داعين إياه بأن يذهب للمعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه في أبوظبي كأكبر معبد في الشرق الاوسط.

يشار إلى ان “المرزوقي” المقرب من الاجهزة الامنية الإماراتية يروج منذ ايام للشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني، زاعما بأنه سيكون حاكم قطر المقبل بعد إسقاط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 

وفي نفس السياق،  أكد مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله أن لجأت لورقة الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني لزيادة الضغط على قطر بعد فشلها في انتزاع استسلام من فيما يخص المطالب الـ”13″ والتي كان على رأسها قطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “” وطرد قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.

 

وقال عبد الله في تصريحات نقلتها عنه وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن الترويج للرجل يشكل على الأرجح جزءا من خطة لزيادة الضغط على أمير قطر؛ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي رفض الاستسلام للشروط الـ13 التي طلبتها “” لإنهاء النزاع.

 

وأضاف عبد الله “أن المملكة العربية لديها العديد من أدوات الضغط التي لم تستخدمها حتى الآن، وهذه واحدة منها”، موضحا أنه لا يعتقد أن التحالف يتبع حاليا سياسة لتغيير القيادة القطرية، ولكن إذا قررت المملكة العربية أن هناك حاجة لذلك، يمكنها تعبئة شبكة دعم داخل المجتمع القطري والأسرة الحاكمة “لتحفيز انقلاب القصر”.

 