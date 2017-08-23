أعلن الكاتب الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، أنه نذر لله بأن لا يحج حتى يسقط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “المزروعي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نذرت اني ما احج لين يسقط حكم #تميم …”.

أهنئكم بقدوم العشر من ذي الحجه خير الايام عند الله … — حمد المزروعي (@uae_3G) August 22, 2017

تغريدة “المزروعي” فتحت بابا كبيرا للسخرية منه ومن دولته الإمارات، حيث اكد المغردون بأن الحج في مكة ليس له ولأمثاله، داعين إياه بأن يذهب للمعبد الهندوسي الذي تم افتتاحه في أبوظبي كأكبر معبد في الشرق الاوسط.

عندك معبد هندوسي في ابو ظبي مكه ماهي لك — qtq (@qaid_aljahmi) August 22, 2017

ماخبر الصهاينة يحجون🤔 — عبدالله (@ABR_Q6R) August 22, 2017

الحمد لله الذي سلم الحرم من دنسك — أبو يوسف (@1i1q1) August 22, 2017

لعل الله بنذرك هذا أراد ان يحرمك منها فههى لا يدخلها اللا طاهر وانت تنال من أعراض الناس والله هو حسيبك — حمد عفيفه (@hafifa1975) August 22, 2017

ممنوع دخول حدود الحرم من النصار واليهود والمجوس والملحدين إلى للمسلمين وانت بتبطى إنك تدش حدودها. — ناصربن إبراهيم العلي (@_Nasser0) August 22, 2017

اذا حج البقر على قرونه بتحج — حمدالقطري المري (@HamadSSAlmarri1) August 22, 2017

ابشرك ماراح تحج لين تموت — – علي الكواري . (@alkuwariali1) August 23, 2017

يشار إلى ان “المرزوقي” المقرب من الاجهزة الامنية الإماراتية يروج منذ ايام للشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني، زاعما بأنه سيكون حاكم قطر المقبل بعد إسقاط أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وفي نفس السياق، أكد مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله أن الرياض لجأت لورقة الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني لزيادة الضغط على قطر بعد فشلها في انتزاع استسلام من الدوحة فيما يخص المطالب الـ”13″ والتي كان على رأسها قطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “الجزيرة” وطرد قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال عبد الله في تصريحات نقلتها عنه وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن الترويج للرجل يشكل على الأرجح جزءا من خطة لزيادة الضغط على أمير قطر؛ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي رفض الاستسلام للشروط الـ13 التي طلبتها “دول الحصار” لإنهاء النزاع.

وأضاف عبد الله “أن المملكة العربية السعودية لديها العديد من أدوات الضغط التي لم تستخدمها حتى الآن، وهذه واحدة منها”، موضحا أنه لا يعتقد أن التحالف يتبع حاليا سياسة لتغيير القيادة القطرية، ولكن إذا قررت المملكة العربية السعودية أن هناك حاجة لذلك، يمكنها تعبئة شبكة دعم داخل المجتمع القطري والأسرة الحاكمة “لتحفيز انقلاب القصر”.