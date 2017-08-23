شن الأكاديمي الإماراتي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، هجوما عنيفا على دول الحصار المشاركة في التحالف العربي في اليمن، موضحا بأن اليمنيين لم يجدوا إلا السجون والقتل والتدمير والمجاعة، داعيا إياها للخروج منه.

وقال “اليوسف” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نذكر الجميع باننا في هذا الموقع لانحكم على اسرة ولا قبيلة ولا طائفة وانما ننتقد واقعنا بالحديث عن قضايا الساعة واحيانا اشخاص بعينهم”.

نذكر الجميع باننا في هذا الموقع لانحكم على اسرة ولاقبيلة ولا طائفة وانما ننتقد واقعنا بالحديث عن قضايا الساعة واحيانا اشخاص بعينهم. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) August 23, 2017

واضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” على الحكومات الخليجية ان تخجل من نفسها فقد ذهبت لمساعدة اليمن وحتى الآن لم تقدم الا السجون والقتل والتدمير والمجاعة والتجزئة ..اتركوا اليمن.”.

على الحكومات الخليجية ان تخجل من نفسها فقد ذهبت لمساعدة اليمن وحتى الآن لم تقدم الا السجون والقتل والتدمير والمجاعة والتجزئة ..اتركوا اليمن. — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) August 23, 2017

وفي سياق آخر غير بعيد، علق “اليوسف” على إغلاق تشاد للسفارة القطرية في نجامينا قائلا: ” ما كانت حكومات المقاطعة لتقدم هذه المساعدات والمعونات”لجمهوريات الموز”لتقطع علاقتها بقطر لولا الأزمة الحالية فهنيئا لأهل قطر فهذا مكسب اضافي”.

ما كانت حكومات المقاطعة لتقدم هذه المساعدات والمعونات"لجمهوريات الموز"لتقطع علاقتها بقطر لولا الأزمة الحالية فهنيئا لأهل قطر فهذا مكسب اضافي — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) August 23, 2017

وكان اكثر من 30 شخصا قتلوا على الاقل بينهم مدنيون في غارات استهدفت صنعاء ومحطيها الاربعاء ونسبت الى التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية، عشية مسيرة في العاصمة اليمنية لإحياء ذكرى تأسيس حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ووقعت الغارات في وقت ظهرت بوادر انشقاق بين صالح وحلفائه الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، بعدما اتهمه هؤلاء بـ”الغدر”، مؤكدين أن عليه تحمل التبعات اثر وصفه لهم ب”الميليشيا”.

وقال مسؤول في منظمة اغاثة دولية مقيم في صنعاء لوكالة فرانس برس مفضلا عدم الكشف عن اسمه ان الغارات استهدفت عدة مناطق في صنعاء ومحطيها، وان بعض القتلى هم من النازحين، مشيرا الى ان فرق اغاثة تعمل على انتشال جثث ضحايا اخرين من تحت الانقاض في مواقع الغارات.

من جهته، اعلن حسين الطويل المسؤول في الهلال الاحمر اليمني لفرانس برس ان فرق الانقاذ التابعة للمنظمة انتشلت 35 جثة من موقع غارة استهدفت منتزها في مديرية ارحب شمال مدينة صنعاء.

واتهم المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية بشن الغارات. وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم المتمردين ان اكثر من سبع غارات شنتها طائرات التحالف استهدفت صنعاء ومحطيها.

كما ذكرت وكالة الانباء “سبأ” الموالية للحوثيين ان اكثر من 71 مدنيا قتلوا واصيبوا في الغارات التي قالت انها استهدفت، الى جانب أرحب، مديرية سنحان ومديرية بني حشيش في محيط العاصمة.