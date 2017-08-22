روى مغتصب الطفلة الباكستانية “سجا” في المملكة العربية السعودية، التفاصيل المروعة لجريمته التي ارتكبها في حي “العقيق” بالطائف، بعد إلقاء القبض عليه، وتسببه بحدوث نزيفٍ حاد لها، استدعى اجراء عمليتين جراحيتين .

وقال الجاني، وهو أفريقي الجنسية يبلغ “17 عامًا”، في التحقيقات وفق صحيفة “عكاظ”، إنه شاهد الطفلة وقت توجهها للبقالة، واقترب منها ومنحها ريالا بغرض كسب ودها وسماعها لكلامه، مضيفًا أنها استجابت لطلبه ومشت معه بعفوية باتجاه بيت مهجور في الحي، حيث ارتكب جريمته هناك، مبررًا فعلته بتأثره بتناول “المسكر”.

وأكد ممثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالطائف، عادي الثبيتي، أن الجمعية تواصلت مع الأطباء المشرفين على حالة “سجا”، وأبلغوهم أن حالتها تتحسن بشكل كبير، وقد تخرج من المستشفى وتعود للمنزل خلال أيام.