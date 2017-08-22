في إطار ردود الأفعال المتباينة حول قضية اغتصاب شابة مختلة عقلياً في إحدى الحافلات بمدينة الدار البيضاء المغربية، من طرف مجموعة من المراهقين، تساءل المخرج والمنتج المغربي “محمود فريطس” عن سبب اغتصاب الحيوانات والنساء والأطفال مقابل عدم القيام بذلك مع المثليين.

وقال “فريطس” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قبل ان يحذفها متسائلا: “والله لا أفهم يغتصبون حمارة ويختصبون معاقة ويغتصبون عجوزة ويغتصبون رضيعة ويغتصبون أبنائهم ولا يقتربون من أشخاص يتمنون الإغتصاب بل مستعدون لمنح المال من أجل ذلك”، في إشارة إلى المثليين.

وأرفق فريطس تدوينته الغريبة، بصورة للشاب “آدم الحلو” المعروف بميولاته المثلية على شبكات التواصل الإجتماعي، عند طريق التدوينات والفيديوهات التي ينشرها بشكل شبه يومي.

وخلفت تدوينة المخرج المغربي، استنكارا بين عدد من النشطاء المغاربة، الذي عبروا عن استغرابهم من صدور هذا الموقف من شخص محسوب على المجال الفني، معتبرين أن ما نشره يُعد تحريضا على اغتصاب وارتكاب اعتداءات جنسية وجسدية على فئة المثليين.

من جانبه قام “فريطس” بحذف المنشور وعلق قائلا: ” بعد تعرضي لكثير من الإنتقاذات من طرف كثير من المثليين ومن مشجعي المثلية أعتذر عما كتبته في حق دوما الشاب المثلي ولو أن تعليقي كان في إطار المزاح”.