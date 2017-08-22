أقدمت سيدة مصرية على قتل سائقٍ ثلاثينيّ ارتبطت معه بعلاقة آثمة منذ مارس الماضي، وعقب تهديده وابتزازه، ذبحته وقطعت جسده إلى 3 أجزاء، وضعتها بداخل 3 أكياس.

واكدت تحريات مباحث الجيزة بعد العثور على أجزاء بشرية بدائرة قسمي “الوراق وأوسيم”، أنها تعود لسائق يدعى “إكرامي محمد صلاح” 37 سنة، سائق، سيئ السمعة، وله علاقات نسائية آثمة، اعتاد تصوير السيدات اللاتي أقام معهن علاقات في أوضاع مخلة لابتزازهن مادياً، وإجبارهن على استمرار العلاقة.

وتوصلت التحريات إلى أن السائق ارتبط بعلاقة غير شرعية مع سيدة تدعى “ميرفت” 37 سنة، مالكة حضانة أولاد المستقبل.

وافادت التحريات أن المتهمة اتفقت مع سيدة تعمل لديها تدعى “سارة” 31 سنة، مقابل حصولها على 20 ألف جنيه، واستدرجت المجني عليه إلى شقتها بمنطقة بشتيل بزعم عرضها للبيع، ووضعتا له أقراصا مخدرة في مشروب النسكافيه، وعقب استغراقه في النوم، استولت الأولى على المبلغ، وهاتف محمول، وقامت مالكة الحضانة بذبحه وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء، وضعتها داخل 3 أكياس.

وأقلت مالكة الحضانة الجذع في ترعة المتربة بإمبابة، وباقي الأجزاء (الرأس، الذراعان، الخصر، الساقين) في نهر النيل من أعلى كوبري الوراق.

وفي اعترافتها قالت المتهمة إنها احتفظت بذاكرة لهاتف المجني عليه، تبين أنه يحتوي مقاطع وصور سيدة أخرى من ضحاياه.

وجرى ضبط المتهمة الثانية، واعترفت باشتراكها في ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالي لمرورها بضائقة مالية، مضيفة أن الشقة محل الجريمة هي شقة الزوجية.