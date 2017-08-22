كشف مصدر دبلوماسي جزائري أن العلاقات الجزائرية السعودية كادت أن تقطع تماما بين في الأشهر الأخيرة من عام 2015 بعد قرار السعودية دعم موقف المغرب من أزمة الصحراء ثم زيارة وزير الشؤون المغاربية والعربية السابق عبد القادر مساهل للعاصمة السورية دمشق ” إلا أن وساطة من الإمارات منعت القطيعة الكاملة بين البلدين وساهمت في الإبقاء على التواصل بينهما.

وأكد المصدر أن الإمارات عملت من أجل عودة الدفء للعلاقات بين البلدين، و قدمت مبادرة تضمنت 3 بنود هي وقف التصعيد من الجانبين ووقف أي تصريح مسيء وثم عقد لقاء مباشر بين مسؤولين جزائريين وسعوديين في أبو ظبي وهو ما تم.

وكشف مصدر الدبلوماسي الجزائري لموقع “الجزائرية للأخبار” عن وساطة جديدة قادتها الإمارات بين الجزائر والسعودية عام 2016 لتهدئة العلاقات بين البلدين ، حيث توترت العلاقات بين الدولتين بسبب رفض الجزائر التعاون مع السعودية في مشاريعها لحصار التمدد الشيعي في المنطقة العربية.

وقال المصدر الدبلوماسي، إن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، نقل إلى الجزائر رسالة من حاكم الإمارات في نسختين الأولى إلى نائب وزير الدفاع والثانية إلى مستشار الرئيس بوتفليقة .