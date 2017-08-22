تتضارب وتختلف القراءات حول أهم القرارات التي اتخذها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة طيلة فترة عمله كرئيس جمهورية الممتدة على مدى 18 عاما.

وبحسب دراسة صادرة عن وحدة البحوث السياسية في جامعة هارفارد وهي إحدى أهم المراكز التي يتخرج منها كبار موظفي الخارجية الأمريكية، فإن تنحية “بوتفليقة” للجنرال توفيق محمد مدين يكون الرئيس بوتفليقة رغم مرضه هو الرجل القوي الوحيد في الجزائر، بل إنه حقق أهم إنجاز سياسي منذ انتفاضة تشرين أول/كتوبر 1988.

وأوضحت الدراسة التي أعدها 4 من الخبراء بعنوان: “الجزائر منطقة استقرار مهددة بالاضطرابات”، فإنه على الرغم من الخلافات العميقة التي تعيشها الجزائر منذ ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة وحتى قبلها مع تعديله للدستور في عام 2008 ، إلا أن الرئيس “بوتفليقة” بات الرجل الأقوى في الجزائر، وأنه بالرغم من غيابه المستمر عن الواجهة إلا أن” ظله يحكم الجزائر”، مشيرة الدراسة إلى النفوذ الكبير لمستشار الرئيس وشقيقه “السعيد بوتفليقة”، إلا أن النفوذ لا يرقي حسب التقرير إلى حد رسم السياسات الخارجية والداخلية للجزائر التي تبقى من اختصاص الرئيس.

ووصفت الدراسة قرار الرئيس “بوتفليقة” بإحداث تغييرات في مديرية الاستعلام والأمن بأنه أهم نقطة تحول رئيسية في الحياة السياسية في الجزائر منذ أحداث تشرين أول/أكتوبر 1988، لافتة إلى أن تنقل الرئيس بوتفليقة للعلاج في فرنسا في عام 2013 كان ” لغز الأحجية ” التي مكن عن طريقها الرئيس من اختراق المؤسسة الأمنية الجزائرية.

وشددت الدراسة على أن اعتلال صحة الرئيس “بوتفليقة” ومرضه الذي تنقل على اثره للعلاج في فرنسا كان نقطة تحول مهمة، لكن النقطة الأهم كانت قدرة الرئيس على تحييد خصومه في المؤسسة الأمنية قبل تنحية الفريق توفيق، مشيرة إلى استقالة الفريق محمد العماري ووفاة الجنرال اسماعيل والجنرال العربي بلخير.