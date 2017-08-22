تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف تولي وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر لـ27 منصبا في الدولة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن سلطان الجابر يشغل منصب وزير دولة منذ 2013 ومنصب مساعد وزير الخارجية للتغير المناخي وشؤون الطاقة بدرجة سفير، بالإضافه لعضويته في هيئة شبكات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين”.

وأوضح الفيديو بأن “الجابر” يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الطاقة والتغير المناخي وإشرافه على المحفظة المالية لحكومة ابو ظبي البالغة 60 مليار دولار، بالاضافة لكونه عضوا في مجلس أمناء مؤسسة الإمارات.

كما يشغل “الجابر” منصب العضو في مكتب برنامج التوازن الاقتصادي “أوفست” الإمارات ومدير عام جائزة “زايد” لطاقة المستقبل.

ويشغل “الجابر” منصب رئيس مجلس إدارة قناة “سكاي نيوز عربية” ورئيس المجلس الوطني للإعلام إلى جانب رئاسته لشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، ولاستكمال باقي المناصب يرجى متابعة الفيديو.

من جانبه سخر الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” القطرية السابق، جابر الحرمي من هذا الامر، مستنكرا بأن الإمارات لا يوجد فيها إلا هذا “الولد”.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”وزير إماراتي يتولى 27 منصبا بينها رئيس مجلس قناة الفبركة #سكاي_نيوز العربية .. فهل لا يوجد في #الامارات إلا هذا الولد ..؟!”.