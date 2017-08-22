كشف نجل العميد أحمد يحيى الأبارة عن ظروف وأحداث مقتل والده خلال قصف طيران التحالف العربي لمقر القيادة العامة لمعسكر العبر في حضرموت باليمن في يوليو/تموز 2015.

وقال عبد الرقيب الأبارة في وثائقي أنتجته الجزيرة بعنوان “الوصاية” الذي بث في برنامج “للقصة بقية” عن دور أبو ظبي في اليمن إن والده التقى قادة وضباطا إماراتيين وسعوديين، وأخبرهم عن خطة لتشكيل الجيش الوطني الجديد.

وأضاف أن الإماراتيين طلبوا منه إرسال خطة مفصلة إليهم بعدما وعدوه بالنظر في محتواها، لكن الوعد جاء بشكل عكسي ، موضحا بأنه جرى قصف مقر القيادة العامة لمعسكر العبر الموالي للشرعية بثلاث غارات جوية بعد اللقاء بأسبوع.

نجل العميد الأبارة: والدي قتل بقصف قيل بالخطأ مع 30 من جنوده بعد لقائه بالإماراتيين#الوصاية #للقصة_بقية | https://t.co/XukosQjJzL pic.twitter.com/WPw7a5Jqmg — للقصة بقية (@AJASTF) August 21, 2017

واوضح الفيديو بأن الإمارات كان لديها اعتقاد بأن العناصر المتدربين في هذا المعسكر الذي تم قصفه محسوبة على ثورات الربيع العربي وبالتالي محسوبين على تيار سياسي معين “الإصلاح”.

يشار إلى أن “الأبارة” عميد متقاعد من أبناء ريمة عاد الى الخدمة وانضم الى القوات المؤيدة للشرعية، لتشكيل أحد الألوية العسكرية التي سيناط بها مهمة تحرير إقليم تهامة، وقد التف حوله الآلاف من شباب ريمة. ويعتبر من أشد المناهضين للحوثي، ومن أوائل المحذرين من الخطر الإيراني في المنطقة العربية.