كشف نجل العميد أحمد يحيى الأبارة عن ظروف وأحداث مقتل والده خلال طيران لمقر القيادة العامة لمعسكر العبر في حضرموت باليمن في يوليو/تموز 2015.

 

وقال عبد الرقيب الأبارة في وثائقي أنتجته الجزيرة بعنوان “الوصاية” الذي بث في برنامج “للقصة بقية” عن دور في إن والده التقى قادة وضباطا إماراتيين وسعوديين، وأخبرهم عن خطة لتشكيل الجديد.

 

وأضاف أن الإماراتيين طلبوا منه إرسال خطة مفصلة إليهم بعدما وعدوه بالنظر في محتواها، لكن الوعد جاء بشكل عكسي ، موضحا بأنه جرى قصف مقر القيادة العامة لمعسكر العبر الموالي للشرعية بثلاث غارات جوية بعد اللقاء بأسبوع.

 

واوضح الفيديو بأن كان لديها اعتقاد بأن العناصر المتدربين في هذا المعسكر الذي تم قصفه محسوبة على ثورات الربيع العربي وبالتالي محسوبين على تيار سياسي معين “الإصلاح”.

 

يشار إلى أن “الأبارة” عميد متقاعد من أبناء ريمة عاد الى الخدمة وانضم الى القوات المؤيدة للشرعية، لتشكيل أحد الألوية العسكرية التي سيناط بها مهمة تحرير إقليم تهامة، وقد التف حوله الآلاف من شباب ريمة. ويعتبر من أشد المناهضين للحوثي، ومن أوائل المحذرين من الخطر الإيراني في المنطقة .