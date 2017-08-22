نفى اللواء المصري محمد خلف، صحة الأنباء التي يروجها القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان مؤخرا حول فتح معبر رفح بشكل دائم .

وقال “خلف” ردا على سؤال الإعلامي احمد موسى خلال استضافته في برنامج “على مسؤولتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” حول الوعودات بفتح المعبر : “في المشمش يفتح معبر رفح بشكل دائم”.

وأكد اللواء المصري أن معبر رفح من الجانب المصري يقع تحت السيادة المصرية الكاملة، ولا يتحكم به إلا مصر في الدخول الخروج ورفع العلم، مضيفاً ” ليتحدث من يريد أن يتحدث.. في المشمش.. روحوا العبو بعيد”.

وأضاف اللواء خلف : ” يكفي الحالة التي وصلت اليها غزة وانه غير مطلوب منهم إلا إعادة اللحمة وتنفيذ المصالحة، المانحون وأموالهم جاهزة لدخول غزة، ولكنها تنتظر أن تدخل هناك حكومة وان الحكومة لم تدخل حتى اللحظة .

لم يتسن لـ”الوطن” التأكد من تاريخ الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل بينهما الكاتب الفلسطيني ابراهيم حمامي, وسط تضارب حول تاريخ الفيديو الذي قيل انه يعود للعام 2015.