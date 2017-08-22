نفى اللواء المصري محمد خلف، صحة الأنباء التي يروجها القيادي الفلسطيني الهارب مؤخرا حول بشكل دائم .

 

وقال “خلف” ردا على سؤال الإعلامي احمد موسى خلال استضافته في برنامج “على مسؤولتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” حول الوعودات بفتح المعبر : “في المشمش يفتح معبر بشكل دائم”.

 

وأكد اللواء المصري أن معبر رفح من الجانب المصري يقع تحت السيادة المصرية الكاملة، ولا يتحكم به إلا في الدخول الخروج ورفع العلم، مضيفاً ” ليتحدث من يريد أن يتحدث.. في المشمش.. روحوا العبو بعيد”.

 

وأضاف اللواء خلف : ” يكفي الحالة التي وصلت اليها وانه غير مطلوب منهم  إلا إعادة اللحمة وتنفيذ المصالحة، المانحون وأموالهم جاهزة لدخول ، ولكنها تنتظر أن  تدخل  هناك حكومة وان الحكومة لم تدخل حتى اللحظة .

 

لم يتسن لـ”الوطن” التأكد من تاريخ الفيديو الذي تداوله ناشطون على مواقع التواصل بينهما الكاتب الفلسطيني ابراهيم حمامي, وسط تضارب حول تاريخ الفيديو الذي قيل انه يعود للعام 2015.

 