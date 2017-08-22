تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع مصور يكشف لحظة إجبار الامن الاردني لسيدة عراقية مع زوجها من النزول عن متن الطائرة التابعة للملكية الاردنية قبيل توجهها للولايات المتحدة الامريكية.

ووفقا للناشطين، فإن السبب في إنزالها كان تجاوزها على مقام العاهل الأردني، وإبلاغ مضيفة الطائرة أفراد الأمن بذلك، لتحاول المضيفة لاحقاً مع أحد أعضاء طاقم الطائرة إخراجها وزوجها من الطائرة، إذ قالت السيدة “لن أنزل حتى لو جاء الملك عبد الله”، وهو ما اعتبره الأمن إهانة للملك.

وأظهر المقطع الذي قام أحد ركاب الطائرة بتصويره، صوت السيدة وهي تقول لعناصر أمن المطار “أنا لم أخطئ في شيء، ولن أنزل من الطائرة”، وفي لحظة محاولة رجال الأمن سحب الرجل من مقعده صرخت السيدة “ستقتلون الرجل. أرجوكم يا أخي ستقتلون الرجل”.

وكانت السيدة تتوسل ضباط الأمن، وتقول “يكفي الله يخليكم يكفي”، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صرخ أحد الركاب الأردنيين قائلاً “إما أن تأتوا بقوة لإنزالهم، أو سننزل نحن لأننا تأخّرنا”.

وقال مقربون من السيدة العراقية، إنها كانت تنتظر تأشيرة دخول الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة، لأن زوجها مريض وبحاجة إلى علاج هناك، وطلبت السيدة من المضيفة في الطائرة تغيير مقعد زوجها لأنه متعب، لكن المضيفة رفضت، فأخرجت السيدة العراقية تقريراً طبياً يثبت أن زوجها مريض، في محاولة منها لاستعطاف المضيفة، لكنها تذرّعت بأن الزوج لا يمكن أن يكمل الرحلة لأنه لن يتحمّل طول المسافة.

وقال عدد من الركاب إن “المضيفة حاولت إجبار السيدة العراقية وزوجها على النزول من الطائرة، لكن الأخيرة رفضت بشدة، فقامت المضيفة باستدعاء ضباط أمن مطار الملكة علياء، والشرطة النسائية، وقاموا بإخراج السيدة وزوجها من الطائرة بالقوة”، وفقا لما نقلته صحيفة “العربي الجديد”.

بعد ما كانت تنتظر الڤيزا هي وزوجها لسنوات ، لم تعرف ماذا ينتظرها … إليكم مضمون الحادثة :- في رحلتهم من مطار الاردن الى مطار نيويورك يوم الأحد الماضي ..إمراة عراقية كبيرة بالسن طلبت من المضيفة ان تغير مقعد زوجها لأنه متعب وتريد مقعد مريح ، المضيفة كان إسلوبها غير مقبول . المرأه أخرجت تقرير يثبت ان زوجها تعبان من اجل ان تتعاون معها فقامت المضيفه بأخذ التقرير ثم عادت لتخبر المرأه ان تنزل من الطائرة فزوجها لا يتحمل السفر على الطائرة ، انتفضت المرأة وقالت لن انزل وزوجي يتحمل السفر وهذا التقرير قديم واخرجته لكي تساعديني وليس من اجل ان تنزليني فاستدعت الامن فحاولوا معها ولكنها رفضت وقالت "لو يجي الملك عبدالله بنفسه مابنزل انا ماسويت شي غلط "الكلمة هذة هزت مطار الملكة عليا هز فصعد على الطائرة ضباط ومسؤولين من الامن اكثر من عدد الركاب تقريبا ولكنهم لم يستطيعوا اقناعها بالنزول فكانت تتوسل اليهم "كافي اتركوني في حالي الفيزة حقنا منتظرينها من سنين وبتنتهي اذا ما سافرنا على هذة الرحله"الا ان لافائدة فقد صدرت اوامر عليا بايقاف هذه الطائرة حتى تنزل العراقيه مع زوجها كما سمعنا احد الضباط يقول وبالفعل تم انزال الزوج الذي لم يكن يبدي اي مقاومه ولكن الزوجه عجزت الشرطة النسائية من انزالها فتدخل ضباط بسحبها فاستسلمت الزوجه بعد ان انزلوا زوجها تاخرت الرحلة اكثر من ساعتين لهذا السبب .. تابعنا رحلتنا و نحن بدون كرامة او رجوله لقد نزلت الرجوله مع المراة العراقيه في مطار الملكة عليا .رأيكم ؟#الخوة_النظيفة Publicado por ‎الخوة النظيفة‎ em Segunda, 21 de agosto de 2017

ويقيم آلاف العراقيين في الأردن منذ عام 2003، وبينهم سياسيون وضباط سابقون ومدنيون، وقدّم كثير منهم ملفاتهم إلى منظمات الأمم المتحدة للحصول على لجوء إنساني إلى إحدى الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، كذلك يضطر عشرات العراقيين للسفر إلى الأردن سنوياً، للحصول على تأشيرة دخول للعلاج في الولايات المتحدة، وهو ما لا يُمكنهم الحصول عليه في العراق.

قال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية إن السلطات تُحقق بتفاصيل تسجيل الفيديو وانه أنه تم التواصل مع سفارة العراق في عمّان لاستيضاح تفاصيل القصة، ومكان وجود السيدة العراقية وزوجها حاليا، مبيناً أن استفساراً سيوجه إلى الجانب الأردني حول سبب التعامل المجافي لمبادئ الأخوة والجيرة مع السيدة العراقية، مع التشديد على ضرورة محاسبة من تورط بذلك، على حد قوله.