شن الإعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة” الدكتور فيصل القاسم هجوما عنيفا على المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، ناعتا إياه بـ”القهوجي ابن القهوجي”.

وقال القاسم خلال تقديمه حلقة برنامج “الاتجاه المعاكس” التي تناولت تسييس الحج من قبل السعودية موجها حديثه للكاتب اللبناني “جيري ماهر” متسائلا: “هل سمعت بقوائم الإرهاب الجديدة التي تضعها السعودية وغير السعودية؟”.

وأضاف مشيرا إلى سعود القحطاني الذي أنشأ القوائم السوداء وطالب المغردين بوضع أسماء كل من انتقد دول الحصار لمعاقبته قائلا: “هناك أحد زعماء الذباب الإلكتروني في السعودية كما يسمونه “دليم” قهوجي ابن قهوجي جاي يحط قوائم للإرهابيين”.

وتابع قائلا: “إنت استرجي اكتب تغريدة واحدة على تويتر ستصبح على قائمة الإرهاب وممنوع تدخل السعودية، فهل يعقل أن يصبح ملايين الناس عرضة لهذا القهوجي ابن القهوجي الدليم “الفصعون” ؟”.

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تقدم مواطن في تحصيله العلمي والعملي في السعودية وغيرها يحسب لها وان كان ضيافة فقد قام بالواجب pic.twitter.com/OQVYomX5cY — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) August 22, 2017

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني قد أطلق ما أسماه بـ”#القائمة_السوداء”،داعيا جميع المغردين لوضع الأسماء التي يرونها مناسبة من وجهة نظرهم بتهمة انتقاد دول الحصار، متعهدا بمحاسبتهم، الأمر الذي يفتح المجال لتلفيق التهم بدون أي دليل أو قيد.

وقال القحطاني في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “السعودية وأشقائها إذا قالوا فعلوا. وهذا وعد. ضعوا كل اسم ترون وجوب ضمه لل #قائمة_السوداء بالهاشتاق. وسيتم فرزها. وسيتم متابعتهم من الان”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: “الهاشتاق الرسمي #القائمة_السوداء سيتم دراسة كل الاسماء الموجودة فيه إضافة للاسماء المرصودة من الدول”.

وفي توعد صريح لقتل المخالفين والمنتقدين لدول الحصار قال :” (لايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة). وبفتح مكة أمر الرسول في نفر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة”.