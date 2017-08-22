تضامنا مع قطر، أقدم مواطن فلسطيني مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية على تسمية مولوده الجديد باسم “تميم” على اسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ونشر الشاب الفلسطيني محمد ناجي أبو سمية مجموعة من الصور لمولوده الجديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقا على الصور بالقول: “أسميناه تميم.. تميم الخير إن شاء الله ..على اسم الأمير القطري”.

ووفقا للصور التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الشاب الفلسطيني وهو يرتدي “تي شيرت” موسوما بصورة أمير قطر الشهيرة بالأبيض والأسود بشعار “تميم المجد”.