تضامنا مع ، أقدم مواطن مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية على تسمية مولوده الجديد باسم “” على اسم أمير بن حمد آل ثاني.

 

ونشر الشاب الفلسطيني محمد ناجي أبو سمية مجموعة من الصور لمولوده الجديد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقا على الصور بالقول: “أسميناه تميم.. تميم الخير إن شاء الله ..على اسم الأمير القطري”.

 

ووفقا للصور التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر الشاب الفلسطيني وهو يرتدي “تي شيرت” موسوما بصورة الشهيرة بالأبيض والأسود بشعار “تميم المجد”.

 