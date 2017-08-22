تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجندي سعودي يقضي خدمته في الحد الجنوبي في مواجهة الحوثيين منذ عامين ونصف، يوجه فيه مناشدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإيواء اهل بيته بعد ان قامت السلطات بهدمه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد أوضح الجندي بأن روحه وماله دون الوطن، موضحا بانه يخدم بالحد الجنوبي ما يقارب السنتين ونصف، مضيفا أنه تفاجأ بلجنة قامت بإزالة بيته في المحيا تحت تهديد السلاح وأخرجوا أبنائه وزوجته منه.

وأضاف مناشدا: ” يا محمد بن سلمان أنا ما بتحرك من الحد الجنوبي..اولادي في ذمتك وانا شاكي لله ثم لك يا محمد بن سلمان تنصفني منهم..احنا نحارب عدو الوطن هنا وهم يحاربون عيالي هناك”، ليضيف: “أسألك بالله يرضيك؟”.