منع مسئولو ملعب “هزاع بن زايد” الإماراتي شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية من التصوير داخل الملعب وذلك عقب مباراة العين الاماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا إلا بعد نزع الشعار الخاص بالقناة القطرية من على الميكروفونات، على الرغم من امتلاكها حقوق البث الحصري للبطولة.

وأفاد مراسل القناة أنه بعد التواصل مع مراقب المباراة علم بأن المنسق الاعلامي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم وهو إماراتي الجنسية رفض قيام القناة بالتصوير إلا بعد نزع الشعار الخاص بالقناة، كما رفض كلاً من المنسق الإعلامي للعين الإماراتي والهلال السعودي إجراء أي مقابلات مع القناة.

الأخضر بريش يسأل مراسل بين سبورتس في الإمارات: أين اللوغو؟ لا أشاهد اللوغو! فبماذا رد؟ pic.twitter.com/cxTnLeselL — Qatarfootball (@Qatarfootball) August 21, 2017

وكانت قنوات “بي إن سبورتس” الرياضية القطرية قد عادت للبث في الإمارات لمشتركي خدمات التلفزيون عن طريق الإنترنت، 22 يوليو/تموز 2017، وذلك بعد أكثر من شهر من حذفها في أعقاب الأزمة الخليجية الأخيرة.