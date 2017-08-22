لم يكن يعلم المستشار في الديوان الملكي السعودي، بأن تغريداته التي دعا فيها لاحترام حق التظاهر السلمي الذي اختلقه هو ولجانه الإلكترونية سيرتد عليه وعلى .

 

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تحت مزاعم وجود في قطر ضد بن حمد آل ثاني محذرا من المظاهرات باعتباره جريمة حرب: “على #قذافي_الخليج الاستجابة لنداءات الشعب القطري السلمية وأن لاينجرف ويقلد قدوته الذي تم بث نهايته الأليمة على شاشة قناته”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “على #قذافي_الخليج أن يعلم أن أي محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على يد القوات الأجنبية ستكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب”.

تغريدات “القحطاني” فتحت عليه بابا من جهنم، بعد أن أكد المغردون بأن ما يقوله “القحطاني” يؤكد مشروعية التظاهر في المملكة العربية السعودية التي تعتبر التظاهرات خروجا على ولي الامر، مذكرين إياه بأن غالبية السجناء في المملكة هم سجناء رأي.

 

 

وفي سبيل الرد على “القحطاني” دشن مغردون عبر موقع “تويتر” هاشتاجا تصدر قائمة “الاكثر تداولا في المملكة حمل وسم ، أكدوا فيه بأنه عيون الشعب السعودي على التظاهر السلمي باعتباره حق، مؤكدين بأن الخروج على ولي الامر طبيعي، في حين طالب البعض بعودة الامير محمد بن نايف.

يشار إلى أنه على الرغم من أن هناك فتاوى من أهل الاختصاص بالمملكة بحرمة التظاهر، إلا أن القحطاني في تغريدة سابقة أكد أنه لا يقدح من رأسه دون توجيه، وأنه ينفذ أمر سيده الملك وولي عهد الأمين، حسب قوله.