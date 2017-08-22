لم يكن يعلم المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بأن تغريداته التي دعا فيها قطر لاحترام حق التظاهر السلمي الذي اختلقه هو ولجانه الإلكترونية سيرتد عليه وعلى السعودية.
وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تحت مزاعم وجود تظاهرات في قطر ضد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محذرا من قمع المظاهرات باعتباره جريمة حرب: “على #قذافي_الخليج الاستجابة لنداءات الشعب القطري السلمية وأن لاينجرف ويقلد قدوته الذي تم بث نهايته الأليمة على شاشة قناته”.
على #قذافي_الخليج الاستجابة لنداءات الشعب القطري السلمية وأن لاينجرف ويقلد قدوته الذي تم بث نهايته الأليمة على شاشة قناته.
— سعود القحطاني (@saudq1978) August 21, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى: “على #قذافي_الخليج أن يعلم أن أي محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على يد القوات الأجنبية ستكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب”.
على #قذافي_الخليج أن يعلم أن أي محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على يد القوات الأجنبية ستكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب.
— سعود القحطاني (@saudq1978) August 21, 2017
تغريدات “القحطاني” فتحت عليه بابا من جهنم، بعد أن أكد المغردون بأن ما يقوله “القحطاني” يؤكد مشروعية التظاهر في المملكة العربية السعودية التي تعتبر التظاهرات خروجا على ولي الامر، مذكرين إياه بأن غالبية السجناء في المملكة هم سجناء رأي.
وفي سبيل الرد على “القحطاني” دشن مغردون عبر موقع “تويتر” هاشتاجا تصدر قائمة “الاكثر تداولا في المملكة حمل وسم #حراك_سلمي_السعودية، أكدوا فيه بأنه فتح عيون الشعب السعودي على التظاهر السلمي باعتباره حق، مؤكدين بأن الخروج على ولي الامر طبيعي، في حين طالب البعض بعودة الامير محمد بن نايف.
دليم مسوي يبي يحشر الاعلام القطري
وحشروه ، ماتسوى عليك هالنقزه يالقهوجي 😂
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#حراك_سلمي_السعودية pic.twitter.com/J8ITwx1Mjk
— عبدالعزيز المطيري (@Wonder_305) August 22, 2017
ماعندنا سلاح من شان نكون مليشيا
حنا سلميين نبي اعاده سيدي ولي العهد محمد بن نايف لكافه مناصبه..
— درع المملكة.. (@aborashad223) August 22, 2017
#حراك_سلمي_السعودية الشعب ياكل من الزبالة والملك مصيف بطنجة وبلغت قيمة المصاريف 100 مليون متى تصحون يا عالم الى متى وهذا الذا والخنوع
— فوبيا السلطان (@f_cpv) August 22, 2017
كفوو يادليم يعني الحراك السلمي مش جريمة خلاص الشعب السعودي له الحرية في اخذ حقوقة مثل مقال دليم #حراك_سلمي_السعودية
— ملياردير مفلس (@mlyardyr_muflis) August 22, 2017
نبي احمد بن عبدالعزيز ملك ومحمد بن نايف ولي العهد ونبي كل شي يرجع نفس اول من رواتب وبنك العقاروغيرها الكثير
— يارب احفظ ملكنا (@PmeXpu) August 22, 2017
حان وقت #حراك_سلمي_السعوديه لان ولى الامر سمح بذلك على لسان المستشار الخاص للملك و ولى العهد !! pic.twitter.com/TmCuIao7hK
— صوت العــــــدل (@OmarBiK11) August 22, 2017
#حراك_سلمي_السعودية
من زمان ننتظر هذا القرار شكراً لمستشار الرؤية. تو مابينت الرؤية عقبال الدستور
— hkem (@7keem7) August 22, 2017
يشار إلى أنه على الرغم من أن هناك فتاوى من أهل الاختصاص بالمملكة بحرمة التظاهر، إلا أن القحطاني في تغريدة سابقة أكد أنه لا يقدح من رأسه دون توجيه، وأنه ينفذ أمر سيده الملك وولي عهد الأمين، حسب قوله.
2 تعليقات علي “#حراك_سلمي_السعودية هاشتاغ يجتاح توتير بعد دعوة القحطاني للتظاهر في قطر”
هذا القحط يجني على نفسه؟،وعلى مشايخه؟!، من حيث لا يدري؟!،لقد اعتبر مشايخه عند أول اندلاع لثورات الربيع العربي أن المظاهرات والمسيرات محرمة شرعا؟!،وأنها تدر مقاسدا كثيرة على البلاد والعباد؟!،وأن من يدعون لها ويشاركون فيها من الغوغاء؟ـ!والغوغاء لا عقل لهم ولادين؟!،فهاهو -وفق مذهب مشايخه-يحكم القحط على نفسه بأنه عديم المنطق؟!،وأنه من الغوغاء الذي لا دين لهم ولا عقل؟!،فكيف بمن انزوى تحت إبط الغوغاء أن يصبح مشرفا على ماهو مشرف عليه؟!،على المشايخ إذا أن ينتفضوا ويطلبوا من وليهم أن يصفع من يحرَض على المسيرات والتظاهر؟!،فهو يؤسس لخروج الرعية عن الحكام؟!،وبالتالي فهو من الخوارج؟!،ومن يدري فربما هو من الإخوان الخوارج المندسين في البلاط الملكي؟!،كما جرت العادة في اتهامهم الإخوان بالخروج عن الحكام؟!،فها نحن أخير ولله الفضل والمنة أكتشفنا وجود إخواني في البلاط الملكي؟!،بل ووجدنا أن من بالبلاط الملكي ليس إلا أبوزيد تونس؟!،وسعيد مصر؟!،وكيرمان اليمن؟!،وبلحاج وصلابي ليبيا؟!، وأحرار سوريا؟!،وقادة الحراك السني والشيعي في العراق؟!،وأبطال الريف المغربي في الحسيمة؟!،فمن يقول بأن النظم ضد المظاهرات فقد كذب؟!،فلما يتعلق الأمر بخصومهم وبمصالحهم فهم مع الخروج والتظاهر واستعمال المنصات الاجتماعية فيما يليق وفيما لا يليق؟!،ولذلك رأيناهم من أول المصفقين والممولين للمتظاهرين بمصر في 30 يونيو؟!،لما تعلق الأمر بإخراج و الخروج على الإخواني محمد مرسي؟!،وطز وألف طز فيما يقوله المشايخ وفيما يفتون؟!،والدليل أن المعني يشيد بالخارجين عن زعيم الطز في أمريكا وإسرايل؟!،بل ويؤيد اسقاطه بتلك النهاية المأساوية التي يعرفها الجميع؟!،إذا فالقحط يقول لكم وبطريقة ديبلوماسية ومن حيث يدري أو من حيث لايدري مامفاده:تجهزوا لتشنقوا أخر ملك بأمعاء آخر قسيس؟،ولم لا ؟!،فالقسيسون-المشايخ غير الأشاوس-هم من يحولون دون غيرهم في إزالة الطغاة؟،وفي منع الخروج على الطغاة؟!،على شاكلة تميم حسب مايزعم القحط؟!،أيها الشيوخ غير الأشاوس تجهزوا لتنظروا في مصيركم ؟!،فالقحط يتوعدكم باستعمال أمعائكم في شنق ملوككم الذين تطيعون وتمنعون الناس من الخروج عنهم؟!،هذا جزاؤكم؟!،جزاء موفورا؟!،كيف لا وأنتم من تدعون العوام للطاعة؟!،فهاهي المفارقة أن بطانة ولاة أموركم تدعو للإنقلاب عليكم؟!،وباستخدام السلاح الذي حرمتم على العامة استعماله؟!،سلاح المسيرات والمظاهرات؟!،سلاح الغوغاء يشهر في وجوهكم؟!،فاستعدوا ليفترسكم الغوغاء؟!،يسحلونكم في الشوارع؟!،مخرجين أمعاءكم لاستعمالها في مهرجانات الشنق؟!،كيف لا والقحط يشيد بمن شنق وقتل زعيم الطز شر قتلة؟!،فطز فيكم -كما قال الزعيم-المدان بلسان قحط زمانكم؟!،فهل بعد هذا مازلتم تفتون؟!،الأجدر بكم من الآن أن تخيطوا شفاهكم ؟!،وأن لا تفتوا لإنسي ولا جني من الآن؟!،طالما من يعانون من قحط العلم وجفافه في ما تفتون يفتون؟!،وبالنقيض؟!،فهل بعد هذا تذكرونهم بخير أيها الناس؟!.
نسينا أن نقول بأنَهم ثاروا ضد الجزيرة لتأييدها ثورات الربيع العربي؟!،فهاهم الآن يؤيدون بماذهبوا إليه ثورات الربيع العربي الجديدة؟!،بطبعتها المزيدة والمنقحة؟!،طبعة من تأليف وإخراج ومراجعة زعيم القحط والجفاف؟!.هذا ولكي ينتصروا فما عليهم إلا التصالح مع الجزيرة؟!،طالما هي زعيمة الثورات والمحرضة عليها؟!،فهل يفعلون؟!.