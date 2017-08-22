لم يكن يعلم المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بأن تغريداته التي دعا فيها قطر لاحترام حق التظاهر السلمي الذي اختلقه هو ولجانه الإلكترونية سيرتد عليه وعلى السعودية.

وقال “القحطاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تحت مزاعم وجود تظاهرات في قطر ضد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني محذرا من قمع المظاهرات باعتباره جريمة حرب: “على #قذافي_الخليج الاستجابة لنداءات الشعب القطري السلمية وأن لاينجرف ويقلد قدوته الذي تم بث نهايته الأليمة على شاشة قناته”.

على #قذافي_الخليج الاستجابة لنداءات الشعب القطري السلمية وأن لاينجرف ويقلد قدوته الذي تم بث نهايته الأليمة على شاشة قناته. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “على #قذافي_الخليج أن يعلم أن أي محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على يد القوات الأجنبية ستكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب”.

على #قذافي_الخليج أن يعلم أن أي محاولة لقمع الحراك السلمي للشعب القطري الشقيق على يد القوات الأجنبية ستكون عاقبته وخيمة؛ فهي جريمة حرب. — سعود القحطاني (@saudq1978) August 21, 2017

تغريدات “القحطاني” فتحت عليه بابا من جهنم، بعد أن أكد المغردون بأن ما يقوله “القحطاني” يؤكد مشروعية التظاهر في المملكة العربية السعودية التي تعتبر التظاهرات خروجا على ولي الامر، مذكرين إياه بأن غالبية السجناء في المملكة هم سجناء رأي.

وفي سبيل الرد على “القحطاني” دشن مغردون عبر موقع “تويتر” هاشتاجا تصدر قائمة “الاكثر تداولا في المملكة حمل وسم #حراك_سلمي_السعودية، أكدوا فيه بأنه فتح عيون الشعب السعودي على التظاهر السلمي باعتباره حق، مؤكدين بأن الخروج على ولي الامر طبيعي، في حين طالب البعض بعودة الامير محمد بن نايف.

دليم مسوي يبي يحشر الاعلام القطري

وحشروه ، ماتسوى عليك هالنقزه يالقهوجي 😂

.

#حراك_سلمي_السعودية pic.twitter.com/J8ITwx1Mjk — عبدالعزيز المطيري (@Wonder_305) August 22, 2017

#حراك_سلمي_السعوديه ماعندنا سلاح من شان نكون مليشيا

حنا سلميين نبي اعاده سيدي ولي العهد محمد بن نايف لكافه مناصبه.. — درع المملكة.. (@aborashad223) August 22, 2017

#حراك_سلمي_السعودية الشعب ياكل من الزبالة والملك مصيف بطنجة وبلغت قيمة المصاريف 100 مليون متى تصحون يا عالم الى متى وهذا الذا والخنوع — فوبيا السلطان (@f_cpv) August 22, 2017

كفوو يادليم يعني الحراك السلمي مش جريمة خلاص الشعب السعودي له الحرية في اخذ حقوقة مثل مقال دليم #حراك_سلمي_السعودية — ملياردير مفلس (@mlyardyr_muflis) August 22, 2017

نبي احمد بن عبدالعزيز ملك ومحمد بن نايف ولي العهد ونبي كل شي يرجع نفس اول من رواتب وبنك العقاروغيرها الكثير #حراك_سلمي_السعوديه — يارب احفظ ملكنا (@PmeXpu) August 22, 2017

حان وقت #حراك_سلمي_السعوديه لان ولى الامر سمح بذلك على لسان المستشار الخاص للملك و ولى العهد !! pic.twitter.com/TmCuIao7hK — صوت العــــــدل (@OmarBiK11) August 22, 2017

#حراك_سلمي_السعودية

من زمان ننتظر هذا القرار شكراً لمستشار الرؤية. تو مابينت الرؤية عقبال الدستور — hkem (@7keem7) August 22, 2017

يشار إلى أنه على الرغم من أن هناك فتاوى من أهل الاختصاص بالمملكة بحرمة التظاهر، إلا أن القحطاني في تغريدة سابقة أكد أنه لا يقدح من رأسه دون توجيه، وأنه ينفذ أمر سيده الملك وولي عهد الأمين، حسب قوله.