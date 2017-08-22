شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة”، جمال ريان، هجوما عنيفا على الكاتب الإماراتي المثير للجدل والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، حمد المزروعي، مستنكرا في الوقت نفسه وجود بعض “الكائنات” التي بليت فيها السعودية والإمارات من أمثال المزروعي وضاحي خلفان وسعود القحطاني.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، ردا على تغريدة لـ”المزروعي” يدعو فيها بأن يرزق الله الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني البطانة الصالحة، باعتبار أنه سيكون حاكما لقطر وفقا لاهوائهم: ” ماذا لو جاء فلان وقال : سمو الشيخ فلان ابن فلان ولي عهد ابوظبي واللهم ارزقه البطانة الصالحة ؟وابعد عنه اولاد الحرام #الخليج #الامارات”.

ماذا لو جاء فلان وقال : سمو الشيخ فلان ابن فلان ولي عهد ابوظبي واللهم ارزقه البطانة الصالحة ؟وابعد عنه اولاد الحرام #الخليج #الامارات https://t.co/8RJZD08piq — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

وتساءل في تغريدة أخرى: ” ماذا سيكون مصير أمثالك اذا ما استجيب هذا الدعاء؟”.

ماذا سيكون مصير أمثالك اذا ما استجيب هذا الدعاء؟ https://t.co/vl4wHATIhd — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

واختتم “ريان” تدويناته متسائلا بالقول: ” ما هذه الكائنات التي ألمت ب #الامارات و #السعودية أمثال ضاحي خلفان وحمد المزروعي وسعود القحطاني! البلدان فيهما الكثير من الكفاءات..أين هم؟”.

ما هذه الكائنات التي ألمت ب #الامارات و #السعودية أمثال ضاحي خلفان وحمد المزروعي وسعود القحطاني! البلدان فيهما الكثير من الكفاءات..أين هم؟ — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

يشار إلى أن حديث “المزروعي” جاء في إطار تأكيد د مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله على أن الرياض لجأت لورقة الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني لزيادة الضغط على قطر بعد فشلها في انتزاع استسلام من الدوحة فيما يخص المطالب الـ”13″ والتي كان على رأسها قطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “الجزيرة” وطرد قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال عبد الله في تصريحات نقلتها عنه وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن الترويج للرجل يشكل على الأرجح جزءا من خطة لزيادة الضغط على أمير قطر؛ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي رفض الاستسلام للشروط الـ13 التي طلبتها “دول الحصار” لإنهاء النزاع.

وأضاف عبد الله “أن المملكة العربية السعودية لديها العديد من أدوات الضغط التي لم تستخدمها حتى الآن، وهذه واحدة منها”، موضحا أنه لا يعتقد أن التحالف يتبع حاليا سياسة لتغيير القيادة القطرية، ولكن إذا قررت المملكة العربية السعودية أن هناك حاجة لذلك، يمكنها تعبئة شبكة دعم داخل المجتمع القطري والأسرة الحاكمة “لتحفيز انقلاب القصر”.