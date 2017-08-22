قالت صحيفة “الغد” الأردنية، إنّ الأجهزة الأمنية تحقق في حادثة اختفاء طالبة جامعية يوم حفل تخرجها من الجامعة الهاشمية الاثنين.

وقال خال الطالبة رزان عبدالسلام إن عائلة الطالبة كانت ترافقها بشكل طبيعي إلى حفل التخرج لكنها اختفت فجأة وأصبح هاتفها النقال مقفلا بعد دخولها إحدى القاعات الخاصة بالحفل الذي تقيمه الجامعة الهاشمية في مدينة الأمير محمد الرياضية بالزرقاء.

وأكد أنه تم البحث عنها في جميع المراكز الأمنية والمستشفيات بدون جدوى، في حين أكد مصدر أمني ل فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الحادثة.

وفي وقت لاحق أصدرت دائرة العلاقات الثقافية والعامة في الجامعة الهاشمية بيانا أكدت فيه أن الطالبة المذكورة منقطعة عن الدارسة الجامعية منذ عام.

وقالت الدائرة، إن الطالبة كانت تدرس تخصص معلم تربية فنية في كلية العلوم التربوية، الا انها انقطعت عن الدراسة الجامعية في الجامعة الهاشمية منذ عام دراسي واحد (فصلان) الأول والثاني 2016/2017، وذلك لأسباب أكاديمية.

وأضاف البيان، أن الطالبة لم تكن أساسا من الطلبة المدرجين على قائمة دفعة الخريجين الذين احتفلوا بتخريجهم يوم أمس، إذ لم تستكمل متطلبات التخرّج من المواد الدراسية، والساعات المعتمدة، حيث ان الجامعة الهاشمية تتمنى للطالبة السلامة والعافية وأن تعود إلى ذويها بخير وسلام.