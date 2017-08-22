“وطن-خاص”-كتب وعد الأحمد– نشر الناطق الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي “افيخاي أدرعي” على صفحته في “فيسبوك” صورة من معركة “فجر الجرود” التي يخوضها الجيش اللبناني ضد تنظيم “داعش” على الحدود اللبنانية السورية, تبدو فيها آليات عسكرية وعلميْ حزب الله ولبنان.

وكتب أدرعي تحت عنوان “فجر_الجرود: معركة واحدة ضد عدو واحد يخوضها جيشان”: ماذا يعني وجود علميْن في معركة واحدة؟ وتابع متساءلاً :”ألا يخوض الجيش_اللبناني حربًا وطنية ضد الإرهاب تحت راية العلم اللبناني؟”

أدرعي أضاف قائلاً:” إذا كان حزب_الله يدعي “لبنانيته” فليس من المنطق أن يواجه تحت راية علم وطنه؟ أو أنه يخوض حربًا لراية أخرى–في إشارة إلى ارتهان الحزب المليشاوي بإيران، وختم ادرعي بنبرة ساخرة :”صدق المفكر اللبناني حين قال “بدك تعرفو شوفو شو بيعمل.. شو بدك بكلامو وكذبو”.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن السبت الماضي انطلاق معركة “فجر الجرود” لتحرير جرود سلسلة جبال لبنان الشرقية من تنظيم “الدولة”.

وقال قائد الجيش اللبناني العماد “جوزيف عون”: “باسم لبنان والعسكريين المختطفين ودماء الشهداء الأبرار، وباسم أبطال الجيش اللبناني العظيم، أطلق عملية فجر الجرود”، في حين أعلنت ميليشيات “حزب الله” وجيش النظام تنفيذ هجوم مشترك ضد على مواقع التنظيم في جرود القلمون الغربي.