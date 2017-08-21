أكد مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله أن الرياض لجأت لورقة الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني لزيادة الضغط على قطر بعد فشلها في انتزاع استسلام من الدوحة فيما يخص المطالب الـ”13″ والتي كان على رأسها قطع العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “الجزيرة” وطرد قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال عبد الله في تصريحات نقلتها عنه وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إن الترويج للرجل يشكل على الأرجح جزءا من خطة لزيادة الضغط على أمير قطر؛ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي رفض الاستسلام للشروط الـ13 التي طلبتها “دول الحصار” لإنهاء النزاع.

وأضاف عبد الله “أن المملكة العربية السعودية لديها العديد من أدوات الضغط التي لم تستخدمها حتى الآن، وهذه واحدة منها”، موضحا أنه لا يعتقد أن التحالف يتبع حاليا سياسة لتغيير القيادة القطرية، ولكن إذا قررت المملكة العربية السعودية أن هناك حاجة لذلك، يمكنها تعبئة شبكة دعم داخل المجتمع القطري والأسرة الحاكمة “لتحفيز انقلاب القصر”.

ونقلت الوكالة عن “أندريس كريغ”، المحاضر في قسم الدراسات الدفاعية في جامعة “كينغز كوليج” في لندن، قوله إن الشيخ رجل أعمال مقره لندن ولديه مصالح تجارية في الخليج، لكنه يفتقر إلى الدعم العام الذي من شأنه أن يساعد على دفعه إلى السلطة. إلا أن ظهوره يمثل وسيلة لإخبار القادة القطريين والقوى العالمية بأن الأزمة لم تنته بعد.

وأضاف كريغ “خلال الأسبوعين الماضيين كنا نعتقد أننا سنشهد تراجعا في الأزمة لأن الأميركيين يركزون على السعوديين لتقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق”.