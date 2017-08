نفى الصحفي والناشط الأسترالي ومؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج، صحة ما نقله موقع قناة “العربية” السعودية على لسانه بأن قطر تدعم الإرهاب.

وقال “أسانج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها تقريرا لقناة العربية نقل تصريحات على لسانه قائلا: ” شبكة قناة العربية ومقرها الرئيسي في دولة الإمارات تنشر افتراءات سخيفة مع استمرار النزاع بين قطر والإمارات”.

The Al Arabiya network (HQ in UAE) has been publishing increasingly absurd fabrications as the UAE v Qatar dispute continues. One from today pic.twitter.com/B3tuQX5g2b

